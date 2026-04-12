我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 黃偉哲親向日本民眾介紹台南農特產。（圖／南市府提供）

▲ 晴空塔台灣祭吸引滿滿人潮。（圖／南市府提供）

今年適逢「台灣祭」邁入10週年，「台灣祭執行委員會」特別推出以「台南」為主題的台灣祭，將台南普濟殿的手繪燈籠及台南限定小吃等獨特的台南風情搬到日本。市長黃偉哲今（12）日率團前往「東京晴空塔」展區及「群馬太田」展區推廣支持，期待透過這場結合傳統美學與極致美味的盛會，能讓台南的美好滋味深植日本民眾心中。黃偉哲除感謝主辦單位以台南為主題策劃活動，讓台南得以向日本民眾直接呈現豐富的飲食文化與農產特色外，也特別頒贈「台南農產物PR大使」予台灣祭執行委員會社長片岡健一感謝片岡健一長年協助推廣台南農漁特產品。黃偉哲也向現場朋友們介紹台南是台灣的美食之都，現場有擔仔麵、蝦仁飯、芒果和鳳梨製成的甜點等台南特色小吃料理，請大家務必不要錯過。同時黃偉哲也開箱在「台灣祭in晴空塔2026」活動中特設的「台南選物（Tainan Select）」小舖，店內展售包含鳳梨酥、芒果及鳳梨系列果乾、虱目魚酥、肉燥、芝麻糕等台南知名特色伴手禮，並在現場發送試吃品，向日本民眾大力推薦可口的「台南味」，熱情邀請日本朋友們親自造訪台南，體驗台南深厚的歷史文化與豐富的美食小吃。此外，黃偉哲也馬不停蹄趕往群馬縣，參與同步在群馬縣太田舉行的「台灣祭in群馬太田2026—台南燈會—」，並在現場親自發送台南優質果乾給民眾試吃，受到民眾熱烈歡迎。台灣祭於東京與群馬雙城同步舉行，將持續舉辦至5月31日，吸引大量人潮參與，獲得日本民眾熱情迴響。黃偉哲期望藉此持續深化台南與日本市場的交流合作，提升農漁特產品的外銷成效。