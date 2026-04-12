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潑水節前夕，泰國警方破獲一個跨國毒品集團，規模之大令人咋舌。臉書粉絲專頁「洪博泰愛講 ดร.หงส์เล่าไทย」整理披露，泰國東北第四警區偵查指揮中心召開記者會，由警察中將桑提·猜尼拉遷（Santi Chainiramai）親自主持，宣布成功逮捕3名嫌犯，查扣瘋藥（ยาบ้า）1,125,591顆、冰毒（ยาไอซ์）24.9公克，以及手槍1把、9毫米子彈10發，同步查扣嫌犯名下總值665萬泰銖資產。這起案件的破獲源於一條線報，據悉，一名寮國籍毒梟綽號「塞歐」的人物，計畫將毒品從廊開府（Nong Khai）運往黎逸府（Roi Et）。警方追蹤過程中發現路線有變，毒品被轉移至孔敬府（Khon Kaen）塔帕區，警方隨即展開監控與部署。4月10日深夜12時，警方在孔敬府攔截一輛白色豐田貨卡，在車斗的肥料袋中起出540,000顆瘋藥，當場逮捕綽號「本茲」與「馬克」的2名嫌犯。經偵訊後，兩人供出幕後協調人「納」，警方隨即赴其住宅將其逮捕，並從手機中確認其與塞歐及共犯的往來紀錄。調查發現，納曾因毒品案入獄，出獄後無業，便加入該販毒網絡負責協調與分配工作。警方在民宅土地挖出埋藏的毒品後，最終清點總查扣量高達112萬顆瘋藥與冰毒。令人震驚的是，警方研判這批毒品原計畫趁潑水節（Songkran）期間大量流入市場，販毒集團甚至打算以冰毒作為「促銷贈品」隨貨附送，手法之囂張令人咋舌。警方同步查扣嫌犯納名下土地2筆、房屋1棟、黃金項鍊、現金及多輛汽機車，合計約665萬泰銖。目前3名嫌犯均依持有及販售第一類毒品（甲基安非他命）意圖牟利、危害社會安全及非法持有槍械等重罪起訴。「洪博泰愛講」粉專指出，泰國近年已成為周邊國家犯罪者眼中的樂土，各國不法人士接連入境涉案，跨境毒品問題始終難以根治。