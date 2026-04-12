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鄭習會落幕後，中國今（12）日宣布惠台10項政策大禮包，包括金馬通水、通電、通氣、通橋；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化；推動恢復上海及福建居民赴台自由行等。而過去在2018年2月中國同樣手法宣傳「對台31項措施」新春禮包，然而一年過後陸委會公布相關數據，說明不僅台商赴中投資減少8.1%，諸多台商反映未感受優惠，在陸投資日益困難，「其實施成果『言過其實』，所謂『惠台融合』意在『利中促統』」，當年就連前總統李登輝都示警，中國此舉是掏空台灣的人才與經濟競爭力，是台灣必須要面對的迫切危機。過去中國在2018年2月宣布「對台31項措施」，更強調是新春禮包，企圖藉此吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國發展，而經過一年後，陸委會也透過數據打臉，說明中國各地方和各部委配合北京促統政策，已出台幾千項配套措施，惟多屬形式上的政令或法規宣示，相關內容不改其「名為惠台、實則利中」本質。陸委會當時說明，其實施周年對台影響，經多方驗證並不明顯，大多屬於既有措施或與外資待遇相同內容，在其實施周年後，雖然中國各地方均推出「落實」措施，但仍不脫31項措施本質，且普遍未能落實執行。經相關機關評估，對我影響仍屬有限，依據相關統計，2018年台商赴陸投資金額為85億美元，較上年減少8.1%，係連續3年負成長，諸多台商反映未感受優惠，在陸投資日益困難。此外陸委會也提到，2017年國人赴陸就業為40.5萬人，持續呈下降趨勢；學生赴陸就業、實習人數及教師赴陸任教均未大幅成長，台生赴陸就讀「高校」3千餘人，遠遜於赴其他國家留學的3萬多人。當時陸委會指出，國台辦改變宣導方式，推出「31條APP」及「受惠」樣版，意圖誇大實施成效，反而凸顯其「惠台」名不副實。事實上，許多台商反映適用上仍有許多困難或無「受惠」感受，例如領取「居住證」後，在辦理信用卡、搭乘高鐵或飛機等仍未能享有「同等待遇」便利，籲國台辦與其大張旗鼓辦宣傳，不如多做實事，確實改善台商、台生等在陸待遇，保障其應有之權益及人身安全。陸委會也直指，中國對台31項等相關措施的主要目的，在利用片面開放措施深化兩岸融合，意圖拉攏台灣民心，分化台灣內部，以加速兩岸統一進程。但因北京宣布不放棄武力犯台，外交打壓，製造兩岸和平發展的人為障礙，再多的融台措施也難以拉近兩岸的距離。