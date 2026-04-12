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泰國潑水節（Songkran）到了，今年的氣氛卻和往年大不同，中東石油危機把不少民眾的荷包搞得亂七八糟，這時候銀行業能否守住金融流動性，就顯得格外重要。泰國各大商業銀行宣布聯合注資超過1240億泰銖，確保潑水節連假期間，民眾提款、消費與轉帳一切照常，金融系統不出亂子。這類節前注資雖是銀行業例行動作，但今年規模明顯放大。各銀行坦言，油價飆漲帶動生活費壓力上升，預期宋干節期間的現金需求也會連帶增加，提前備妥充足資金是避免市場恐慌的必要之舉。泰國潑水節法定假期落在4月13日至15日，每逢這段時間，全國湧現出行及購物人潮，ATM提款需求急升，是各銀行每年最吃緊的現金管理時刻之一。民調顯示，近半數泰國民眾已縮減假期行程，選擇留在鄰近省份度假。短途消費依然有支撐，但長途旅遊大幅萎縮，讓今年的宋干節蒙上一層陰影。泰國總理阿努廷政府正在全力應對能源危機，銀行業此番主動出手穩金融，也算是民間機構與政府合力守住社會穩定的一個具體配合。