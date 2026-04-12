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統一獅球星林安可展現強打實力，今（12）日在比賽中敲出再見全壘打，幫助西武獅取勝。不過說到這類戲劇性的致勝一擊，回顧日本職棒歷史，台灣旅日傳奇名將郭源治早在1988年就曾以守護神身分登板時，不僅自己守下勝利，更在9局下半從讀賣巨人王牌投手手中敲出再見全壘打，締造「自己的勝投自己打」的罕見神蹟。除了這兩人之外，陳大豐、林威助、呂明賜也都在日本職棒一軍敲出過再見全壘打，林安可為台灣史上第五人。這場史詩級戰役發生在1988年5月13日，當時中日龍在主場迎戰讀賣巨人。比賽前6局打完中日龍原本以4：3領先，但在7局上半面臨1出局、一二壘有人的失分危機。中日龍總教練星野仙一果斷派上當家終結者郭源治救援。雖然因隊友守備失誤被對手攻下追平分，但郭源治隨即穩住陣腳展現大將之風，主投2又2/3局成功壓制巨人打線，未再讓對手越雷池一步。比賽進入9局下半雙方維持4：4平手僵局。中日龍在此半局攻佔一壘，正好輪到郭源治打擊。由於他具備極佳的運動天賦與打擊能力，教練團並未將他換下場，而是讓他直接站上打擊區。面對當時讀賣巨人的王牌投手槙原寬己，郭源治大棒一揮，將球硬生生掃上左外野觀眾席，轟出兩分打點的再見全壘打，幫助球隊以6：4氣走強敵巨人。談到這神來一棒，郭源治賽後難掩激動情緒表示：「我打出去的那一刻並沒有覺得是全壘打，還以為只是一顆左外野高飛球，做夢也沒想過飛出全壘打大牆外，我沒想到他會飛那麼遠，所以真的出牆那一刻，真的很激動。我以前沒敲過再見全壘打，所以我真的很高興。」郭源治不僅敲出致勝一擊，同時也拿下這場比賽的勝利投手。他當年的運動能力備受教練團肯定，早期中日龍教練甚至曾認真評估過讓他轉任內野手。這發再見全壘打不僅是1988年賽季的經典時刻，更大幅提振了球隊士氣。該年郭源治以單季37次救援成功、共計44個救援點，是當時日本職棒紀錄，防禦率為1.95鬼，勇奪央聯年度MVP，並帶領中日龍拿下中央聯盟冠軍。