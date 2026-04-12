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美國與伊朗在巴基斯坦進行長達21小時的馬拉松會談，卻未達成共識，雙方在濃縮鈾議題認知相差甚大，伊朗態度強硬堅持不讓步。美媒引述智庫專家說法直指，川普仍有籌碼對付伊朗，掌控住來往荷姆茲海峽船隻，而這一說法也被川普本人轉發。根據Just The News報導，如果伊朗拒絕接受美國在週六提出的最終協議，川普可能如他所誓言的那樣，把德黑蘭轟炸回「石器時代」。或者，他也可能重演其成功的封鎖策略，進一步扼殺已經搖搖欲墜的伊朗經濟，並透過切斷中國與印度其中一個關鍵石油來源，對兩國施加更大外交壓力。報導提到，曾主導委內瑞拉封鎖行動的航空母艦 福特號，在經歷先前的船上火災後，短暫停靠進行維修與船員休整，如今已部署至波斯灣。現在它與 林肯號以及其他主要海軍會合。專家表示，川普完全可能以封鎖手段壓過伊朗對 荷姆茲海峽的控制。美國智庫列星頓研究所（Lexington Institute）國家安全專家格蘭特（Rebecca Grant）表示，「現在對美國海軍而言，要完全掌控哪些船隻能進出這條海峽，將會非常容易」；她說「在過去24小時內已有大約10艘船移動，其中一艘是重新改旗的俄羅斯油輪，我們知道有貨物已運往中國與印度，也看到一些進入的航運活動。」格蘭特補充說，「如果伊朗持續頑固，那麼美國海軍絕對可以建立大範圍海面監視，監控所有進出該海峽的動向，而任何想要通過哈爾克島（Kharg Island）或經過阿曼附近狹窄水域的船隻，都必須先向美國海軍詢問。」海上封鎖的構想最早由退役上將基恩（Jack Keane）在上週提出，他被視為美國最頂尖的軍事戰略家之一。他在媒體專欄中寫道，「如果戰爭重新爆發，並在我們充分削弱伊朗剩餘軍事資產之後，美軍可以選擇佔領哈爾克島，或直接將其摧毀。」他指出，「另一種做法是，美國海軍可以建立封鎖，切斷德黑蘭的出口生命線，如果我們保留哈爾克島的基礎設施，但取得實際控制權，那麼我們就能掐住伊朗石油與經濟的咽喉。這將成為最終的籌碼，使我們能奪取其『核塵』（即濃縮鈾儲備），並摧毀其濃縮鈾設施。」