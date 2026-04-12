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潑水節（Songkran）連假遇上航班大亂，讓不少赴泰旅客的心情提前涼掉了一半。4月12日全亞洲主要機場共超過2699班次延誤及186班取消，其中泰國曼谷蘇凡納布國際機場（Suvarnabhumi Airport）延誤多達292班，排名東南亞受衝擊機場之首，2班遭取消。根據即時飛航資料顯示，這波延誤浪潮同時波及新加坡樟宜機場（124班延誤、3班取消）、吉隆坡國際機場（190班延誤）及雅加達蘇卡諾—哈達機場，整個東南亞主要樞紐無一倖免。在中國境內，廣州、上海、深圳等大型機場的延誤和取消數字更為嚴重，中國東方航空和中國南方航空是此波衝擊最大的承運商。分析人士指出，此次航班大混亂由多重因素疊加造成，東南亞區域性雷暴天氣及不穩定氣流影響排班、潑水節連假旅遊人潮暴增推高機場負荷，加上全球能源危機導致部分航班提前縮班或調整航路，形成難以快速疏解的連鎖效應。旅客在社群媒體上大量發文抱怨，候機資訊不足、改票流程繁瑣讓人心急如焚，機場雖開設協助服務台，但面對大量積壓旅客仍難以全面照顧。若計劃在潑水節期間進出泰國或往返亞洲各大城市，航空公司建議旅客務必預留充裕候機時間，並隨時追蹤班機動態。