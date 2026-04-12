我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣好手林安可今（12）日出賽面對千葉羅德，延長賽一發再見陽春砲結束比賽！這不僅中斷林安可連三場無安打紀錄，更是他在日職第50的打席，幫助西武終場以2：1贏球。而曾在日職火腿隊打出一片天的台灣球員陽岱鋼，距今10年前的4月也打過一支再見安打，林安可這一轟可謂世代傳承。西武與羅德今天投手發揮亮眼，前九局雙方僵持不下，沒有分數進帳。九局上，羅德率先突破僵局，靠著保送、安打等攻勢站上得點圈，第一棒西川史礁在一出局一、三壘有人時，從1好2壞擊出左外野安打，送回代跑和田康士朗，助隊取得1比0領先。九局下，西武在展現韌性，第二棒源田壯亮於兩出局、二壘有人時，鎖定3好1壞打者有利球數，敲出中外野安打，成功追平比分。雙方進入延長賽，西武第五棒林安可上場，在一出局、無人上壘情況下，把握2好1壞球數，一棒轟向右外野看台，擊出再見全壘打，終場西武就以2比1成功逆轉。這不僅是他日職首轟，更是在日職第50個打席，具有紀念性，也讓粉絲興奮喊：「太神啦！」、「台灣至寶！」為林安可手感熱起來感到相當開心。回顧台灣選手在日職收下再見分的紀錄，曾是北海道火腿外野三本柱的陽岱鋼，在十年前、也就是2016年4月對戰軟銀鷹時，陽岱鋼在九局下鎖定偏高直球，打出飛越右外野手的深遠二壘安打，攻下致勝分，幫助火腿以4比3擊敗軟銀，當時是陽岱鋼職棒生涯歷經11年後，首支再見安打，他在賽後也開心秀日文「HAPPYです」、「THANK YOUです」！此次林安可的再見全壘打，不僅延續台灣棒球前輩們的士氣，也開啟台灣選手在日職的新篇章。