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▲面對搭檔的調侃，李洋部長笑著回應，雖然重返職業賽場有困難，但內心確實非常懷念在場上與齊麟溝通的感覺。（圖／記者吳翊緁攝）

▲金牌男雙「麟洋配」王齊麟、李洋付出的消息傳出後，今日台北體育館內擠滿球迷，連林郁婷、彭名揚、鄭怡靜與葉宏蔚等國手都到場觀賽。（圖／記者吳翊緁攝）

台灣羽壇最具代表性的金牌男雙「麟洋配」王齊麟、李洋，今（12）日於清晨盃表演賽驚喜合體。自李洋2024年宣佈退役並轉任運動部長後，兩人鮮少有同台機會。今日面對U19男雙冠軍林聖茗、黃子源，兩人展現絕佳默契，最終以31：19輕鬆取勝。李洋受訪時幽默感十足，自爆上任以來「只打過4次球」，連旋轉肌都有點沒力，甚至還得感謝學弟「沒起殺心」。金牌男雙「麟洋配」王齊麟、李洋付出的消息傳出後，今日台北體育館內擠滿球迷，連林郁婷、彭名揚、鄭怡靜與葉宏蔚等國手都到場觀賽。表演賽採31分制，開賽初期久未搭檔的兩人顯得有些緊張、失誤頻頻，但隨著比賽進行，奧運金牌的節奏感迅速回溫。每當李洋在後場起跳殺球或上演美技時，全場觀眾都掀起一波波歡呼。對於久違的搭擋，王齊麟表示：「這麼久還能跟李洋在一起，那個節奏一上場就還是在，非常懷念。聽說BWF未來要改制成15分，我在想部長要不要考慮再復出？」面對搭檔的調侃，李洋部長笑著回應，雖然重返職業賽場有困難，但內心確實非常懷念在場上與齊麟溝通的感覺。他更直言：「現在能配到齊麟真的很難得，他比賽跟訓練都很忙，願意抽空來參加清晨盃，這對推動運動來說非常有意義。」在賽前熱身時，有媒體捕捉到李洋頻頻按壓右手肩膀，關心他的身體狀況。李洋坦言，自去年9月接任部長以來，平日大多維持跑步習慣，這半年多來僅僅打過4次球。「太久沒打了，突然揮拍覺得旋轉肌有點沒力。剛才也一直在跟兩位學弟分享，真的不能太久不運動。」雖然自嘲球感還沒完全找回來，但李洋還是搞笑感謝兩位雄中、治平高中的學弟沒有起殺心：「到後面來講其實也都是他們三個在互打啦。」此次清晨盃最令李洋感到高興的，不僅是與老搭檔重聚，更是運動部的多位一級主管也親自下場參與。李洋表示：「過去很多主管都沒有打羽球的經驗，但這次大家都願意來嘗試，這對全民運動的推廣非常有幫助。」