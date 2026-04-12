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效力日職西武獅的林安可，今（12）日面對羅德敲出日職首轟，就是在延長10局打出再見全壘打，林安可賽後受訪時透露攻擊策略，「就是設定比較高的位置能攻擊，沒想到能出牆。」談到首轟直到第13場才出爐，林安可笑說確實等有點久，「希望可以扎實擊球，我相信長打、全壘打就可以很快出來。」林安可今日前3打數2度吞K、第三打席則敲出右外野飛球出局，第四打席，面對羅德左手洋投龍恩（Sam Long）偏高直球，大棒一揮扛出首轟，「那時候上去就想說設定比較高的位置能攻擊，因為比較有機會成為長打，當時的攻擊心態是這樣。」林安可這發全壘打為平射炮，一棒將球打飛到右外野牆外，林安可也分享當時擊出球的感覺，「打到的感覺是會是長打，但沒想到是全壘打，很開心的是球隊有贏球，自己也突破，首轟終於出爐。」林安可隨後也笑說，自己等待首轟也確實等得有點久了，「來這邊就是希望可以扎實擊球，我相信長打、全壘打就可以很快出來，我覺得最重要的，還是球隊贏球，這支全壘打能幫助球隊，很開心。」林安可最後還秀了一段日文向球迷喊話：「大家好，很感謝大家一直以來的應援，從今開始，請大家繼續支持我。」