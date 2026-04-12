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白沙屯媽祖進香擠爆人潮！還沒開始亂象又來：超沒水準

▲白沙屯媽祖進香活動將於今晚起駕，今早開始周邊已湧現滿滿人潮。（圖／白沙屯媽祖網路電視台YouTube）

畫面中可見鐵架上有許多紙碗與塑膠杯垃圾，似乎是信徒拿完結緣物品隨處亂丟，就連地面上也有塑膠袋、塑膠湯匙等一次性用品，讓網友忍不住砲轟「拜託各位當個有素質香燈腳，結緣物品、垃圾請帶走謝謝」。

▲白沙屯媽祖進香今晚起駕，但還沒開始周邊就傳出亂丟垃圾亂象，讓目擊民眾忍不住開嗆「拜託各位當個有素質香燈腳」。（圖／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會臉書）

白沙屯媽祖進香「又爆亂丟垃圾亂象」！環保進香人人有責

▲白沙屯進香亂丟垃圾問題，嚴重影響在地居民生活，雖然許多民眾會自動自發隨手撿拾，但垃圾量仍難以負荷。（圖／取自北港在地生活臉書）

2026白沙屯媽祖進香於今（10）日起展開8天7夜、往返約400公里的徒步之旅，今晚23時55分將正式起駕登轎，今年累計多達46萬人報名參加，早上開始拱天宮周邊已湧現滿滿人潮。，共同打造永續環境。白沙屯媽祖進香活動是每年的宗教大事，今年破紀錄有46萬名信眾將參與，今早拱天宮內與周邊早已湧現大批人潮，實際查看官方直播平台，不只街道擠得水洩不通，廟裡也有眾多信眾前來參拜保平安，可見活動人氣度極高。不過今日就有網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」貼出一張照片，貼文曝光後，瞬間引發不少信眾怒火，認為「真沒水準」、「還沒出發就這樣子了」、「那些亂丟垃圾本跟不是真心要走，是來參加嘉年華」、「還沒走就這樣，進香路上可想而知，所以人多就是亂」，盼每一位參加活動的民眾都能保持公德心。事實上，白沙屯拱天宮媽祖進香活動吸引大批人潮，為當地帶來商機，也有許多店家為了招待遠道而來的香燈腳，都會提供結緣品或免費餐點可索取，但近年開始頻傳亂丟垃圾亂象，例如去年有位山東鴨頭老闆提到，攤位當天還沒營業，就被擺滿許多垃圾紙杯，一旁則有掛著臂章的志工正在善後。白沙屯進香亂丟垃圾問題，嚴重影響在地居民生活，雖然許多民眾會自動自發隨手撿拾，但垃圾量仍難以負荷，各界也呼籲：呼籲所有參與者遵守「自己的垃圾自己帶走」的原則，減少對環境的影響。環境部也提醒民眾「不主動提供一次性餐具、鼓勵自備餐具、減少塑膠袋使用、推廣惜食理念」希望能共同打造環保進香環境。