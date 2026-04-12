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大聯大投控公布3月營收達1416.5億元，年增28.6%、月增77.8%，創單月歷史新高；第1季營收達新台幣3165億元，季增23.9%、年增27.2%，超越財測高標2,750億元，並刷新單季歷史新高。大聯大表示，3月及首季收表現創下雙高紀錄，主因隨著AI應用、高效能運算與資料中心需求持續擴大，加上AI 與傳統伺服器、記憶體、電源、網通及相關電子零組件的拉貨動能強勁，推升整體營運表現。大聯大除了通路業務，近年也積極拓展物流即服務（Laas）版圖。到去年底為止，大聯大毛利率連五季攀高，去年第4季毛利率來到4.26％，今年首季的毛利率預估區間則為4.15％至4.35％之間。大聯大先前法說會指出，本季營收以財測中值來看仍有機會較上季成長，單季每股純益挑戰2.5元；強調生成式AI、邊緣運算與雲端服務，正持續推升AI及傳統伺服器、電源、車用與IoT等解決方案需求。算力相關應用營收占比已由五年前的35%升至45%，車用與工業市場占比也由21%提高到27%，反映產品組合正往成長性更高的領域移動。大聯大是全球主要半導體通路業者之一，農曆年後股價穩定上揚，主因AI伺服器、電源管理、網通設備與高速連接元件需求升溫，帶動通路股股價補漲。AI供應鏈持續擴張、數位基礎建設升級，加上地緣政治牽動客戶出貨與備貨節奏，也讓大聯大這類具規模與區域布局優勢的通路商重新獲得市場評價。