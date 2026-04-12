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民眾黨創黨主席柯文哲京華城案一審遭重判17年，台北地院完整公開共391頁判決書，創黨黨員朱蕙蓉看後感嘆「心亂如麻、超級想哭」，表示原本期待的新氣象，落得如此市儈且張狂的不堪場景，相當可惜。朱蕙蓉表示，自己早在起訴書公布時，就已詳細閱讀並整理筆記，但這次面對判決書卻格外沉重。她指出，儘管頁數較先前減少，但內容卻讓人更加難以承受，因為背後承載的是社會對政治改革的期待，最終卻換來17年刑期與褫奪公權6年的結果，令人心痛與失望。朱蕙蓉提出質疑，不解為何柯文哲在有專業幕僚與法律背景人士輔佐下，仍會出現低級且違法的錯誤；也點出判決書中關於金流去向的描述，認為相關資金流動清楚可見，與外界過去認知存在落差。此外，她也質疑將政治獻金挪作公司薪資等用途的作法，直呼「難以理解」。朱蕙蓉感嘆，這場曾被寄予厚望的政治力量，如今卻演變成令人難堪的局面，直言讀到相關內容時內心翻騰，對於曾經期待的新氣象最終落空，感到無比可惜。