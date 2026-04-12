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▲台灣人熱愛出國旅遊。（圖／易遊網提供）

便宜機票還有！旅行社推薦3大便宜買法：周三買最便宜

最新4月13日10:00開始領取，折扣碼「Flight300」可享國際機票現折300元

易遊網APP限定，使用折扣碼「sun700gp」，國外團旅2人以上現折700元

▲易遊網推薦自家APP周三買機票最便宜。（圖／記者蕭涵云攝）

▲青森可搭配北海道或仙台雙點進出，符合目前旅客一次玩多處景點的嚮往。（圖／易遊網提供）

2026年四大寶藏城市！日本金澤、青森、澳洲伯斯、新疆烏魯木齊

▲易遊網推薦烏魯木齊為2026年值得造訪的寶藏潛力城市。（圖／易遊網提供）

雄獅旅遊：機票漲價「訂單不減反增」！關鍵在「轉單效應」

▲雄獅旅遊以「差異化行程」佈局西澳，解鎖大自然最神祕 的粉紅湖。（圖／雄獅旅遊提供）

4月受到中東戰爭情勢影響，國際油價飆漲導致航空燃油附加費跟著攀升，大家都在問「還有沒有便宜機票可以買？」想知道機票怎麼買、什麼時候買最便宜，易遊網受訪時表示，推薦APP「三五七狂歡日」優惠活動，周三機票日搶到最便宜、周五訂住房飯店最划算、周日團體旅遊折扣最高；同時分享2026年四大寶藏城市，日本金澤、青森、澳洲伯斯、新疆烏魯木齊值得造訪。2025年台灣出國旅遊人次達1,894萬，創下歷史新高。但4月面臨中東戰爭情勢影響，國際油價飆漲導致航空燃油附加費跟著攀升。民航局宣布，4月7日起，國籍航空自台灣出發的航線，客運燃油附加費調漲，短程航線由每人17.5美元（約合新台幣551元），調漲為45美元（約合新台幣1417元）；長程航線由每人45.5美元（約合新台幣1433元），調漲為117美元（約合新台幣3683元），漲幅高達157%；旅行社團體行程也調漲，短程變貴1500～2000元、長程線多了3000～6000元。易遊網表示，趕在機票調漲前，業者受訪時表示，自家APP累積下載數超過400萬，相當於台灣每6人就有1人使用，已穩居台灣旅行社之首。易遊網透露，超過七成訂單來自APP，證實平台獨有的「三五七狂歡日」行銷活動奏效，有效放大銷售動能。易遊網分享出國最便宜買法：◾️國際機票領券現折，最高可折抵800元～1200元。，還可搭配易遊網「現折800元」優惠碼，及兆豐萬事達卡、玉山卡、一銀卡等各銀行信用卡疊加優惠。易遊網執行長陳志豪進一步表示，當天能夠最優惠的主因，「是把自家優惠、銀行優惠等全壓在當天，使得業績挹注很大，但其他日期銷售也沒有掉」，還屢創單日破億表現；成功將過去銷售淡日轉為訂單旺日。◾️每周五透過易遊網APP下單台灣訂房商品輸入代碼「Friday200」，可享滿2200現折200元優惠；最高現折600元。陳志豪表示，固頻優惠建立起消費者節奏，讓周五成為訂單高峰日，比周平均銷售都來得好。◾️；還有折扣碼「gpsun1800」，國外團旅4人以上現折1800元；折扣碼「sun4000group」，國外團旅8人以上現折4,000元。根據易遊網統計，目前易遊網357狂歡日成功吸引消費者，「團旅新客購買周日最高」。易遊網認為，消費者決策模式將由過往的「目的地導向」逐步轉為「價格探索導向」，；且若旅遊預算未提高，機票成本上升也將促使旅客調整旅遊計畫，像是可能減少出國次數、但將旅遊天數拉長，或透過雙國、多城市規劃，資深公關經理林昭君分析，想買便宜機票，除了端看戰爭油價趨勢；，有機會在第一時間挖到相對比較划算的機票。易遊網根據機票銷售成長數據觀察，推薦2026年值得造訪的四大寶藏潛力城市。◾️有「北陸小京都」之稱的金澤，被CNN評選為年度必訪城市，結合文化底蘊與較低旅遊密度，提供高品質深度體驗。◾️具備療癒型慢旅條件，擁有世界自然遺產、台灣人愛泡的溫泉與在地美食；同時可搭配北海道或仙台雙點進出，方便規劃多城玩法。◾️以長程旅遊來看，伯斯憑藉相對親民的物價、安全宜居環境與獨特自然生態，成為澳洲旅遊快速崛起的新興選項。◾️難得一見的壯闊自然景觀與濃厚西域文化，加上社群網紅擴散效應，逐步累積旅遊關注與嚮往。雄獅旅遊也表示，受到美伊戰爭影響機票漲價，但今年第一季訂單「不減反增」，即使出國變貴也擋不住台灣人熱愛旅遊的心，關鍵在於旅遊需求出現「轉單效應」，日韓、紐澳訂單都年增近3成，甚至美加線訂單年增4成；也與航空公司班機持續增加有關，業者分析，包括桃園、台中及高雄三地飛往日本與東南亞的航線都有在增班因應需求。