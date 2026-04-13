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星巴克買一送一有星冰樂！大杯55元起 最便宜咖啡優惠買法

《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算推薦，最便宜星巴克買法：

CAFE!N：「買6送1」咖啡優惠！APP獨家可寄杯

▲CAFE!N「買6送1」APP咖啡優惠可寄杯。（圖／翻攝自CAFE!N FB）

初夏迎接高溫天氣好悶熱，快喝星巴克買一送一有星冰樂！根據星巴克官網，每周一飲料好友分享「買一送一」咖啡優惠買法推薦，使用uniopen聯名卡開喝星沁爽大杯55元起、美式57.5元、那堤70元、最便宜的香草風味星冰樂才62.5元。CAFE!N表示，世界冠軍黑咖啡、拿鐵「買6送1」APP獨家咖啡優惠。星巴克表示，每周一「星巴克買一送一」咖啡優惠！uniopen聯名卡每週一飲料好友分享，提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易，不適用綁定星巴克隨行卡或星巴克APP支付、行動錢包支付（如：icash Pay、OPEN錢包、LINE Pay、台灣行動支付等）。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。提醒大家，可調整冰熱甜度，不可更換品項；無法加價作客製化調整；線上電子票券商品，百貨商場門市恕不提供兌換。