馬來西亞網紅Junee近日分享一組疑似到河南寺廟參拜的側拍照，她穿小可愛裸露上胸，看似虔誠拿香拜拜，遭輿論痛批褻瀆神明、穿著不得體，還被抓包手上的香根本沒點燃，疑似刻意擺拍，該網紅的社群帳號目前已經關閉。

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網紅Junee露胸拜拜　輿論批褻瀆神明

據馬媒《中國報》報導，一名大馬網紅Junee在Threads上傳一系列疑似赴中國旅遊的照片，其中一張推測是在洛陽白馬寺所拍，只見她將大外套敞開，露出內搭的Bra Top，站在香爐前拿著3根香閉眼參拜，白皙上圍呼之欲出，還露出一小截肚皮。

▲Junee穿小可愛到寺廟上香，露出上半胸及腰部，線香還疑似沒有點燃。（圖／翻攝自Threads）
▲Junee穿小可愛到寺廟上香，露出上半胸及腰部，線香還疑似沒有點燃。（圖／翻攝自Threads）
連3枝香都沒點燃　Junee關社群平台

不少網友見到Junee的照片，發現其手中的香枝沒有在燃燒，批評她簡直在欺騙神明，以及在如此莊嚴的場合袒胸露乳，對神明極度不尊敬，不過也有少數聲音認為Junee的「穿衣自由」不應該被干涉。

而經過網友猛烈抨擊後，Junee疑似不堪排山倒海的輿論壓力，隨後將個人Threads及IG帳號關閉，現在已經無法搜到。

▲Junee的IG帳號目前已經搜不到。（圖／翻攝自Junee IG）
▲Junee的IG帳號目前已經搜不到。（圖／翻攝自Junee IG）
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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。