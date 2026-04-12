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鄭習會落幕後，中國今（12）日宣布惠台10項政策大禮包，包括金馬通水、通電、通氣、通橋；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化；推動恢復上海及福建居民赴台自由行等。總統府回應表示，長期以來，中國常將兩岸交流工具化、武器化，各項所謂「措施」帶有高度不確定性，時開、時斷，多年來對我國產業、農漁民帶來難以估計的傷害，質疑此次是否又會如同過去，「把兩岸事務作為『經濟脅迫』而故技重施？」對於中國宣布惠台措施，總統府發言人郭雅慧表示，政府一貫支持健康、有序的兩岸交流，包括農產品貿易、觀光往來等，並且在確保國家、國民以及產業利益下，任何交流安排都不應附帶政治前提，更不應淪為特定政黨政治操作或交易的籌碼。郭雅慧指出，長期以來，中國常將兩岸交流工具化、武器化，各項所謂「措施」帶有高度不確定性，時開、時斷，時而選擇性開放、時而以莫須有藉口叫停，多年來對我國產業、農漁民帶來難以估計的傷害，這次所公布的10項措施，多數為長期以來時開時禁，毫無遵循市場機制及國際規範的項目，並且一如過去不循既有管道與我國政府洽商，此次中國是否又會如同過去，把兩岸事務作為「經濟脅迫」而故技重施？最後郭雅慧強調，兩岸任何開放措施都涉及政府公權力與制度管理事項，中方若真有意推動相關措施，應透過既有溝通聯繫管道，與我方政府主管機關展開協商，以作真正有利兩岸交流健康有序發展的各種安排。