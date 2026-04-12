我是廣告 請繼續往下閱讀

IC測試大廠京元電子（2449）因應AI晶片測試需求強勁，董事會在10日決議通過上修今年資本支出，由新台幣393.72億元提高至500億元，增幅約27%，創歷史新高。京元電子在2025年12月底公告2026年資本支出新台幣393.72億元，超越2025年的370億元規模，10日宣布再增加資本支出至500億元，規模不斷刷新公司紀錄。京元電子表示，資本支出上修主要是配合營運需要，以備產能擴充需求，資金來源將採自有資金及融資，資本支出預算的執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額將依執行進度及付款條件決定。對此，法人評估，京元電今年產能將擴充30%至50%，其中積極擴充高功率預燒老化（Burn-in）測試產能。此外，法人也預估，隨著晶片測試複雜化，京元電今年營收將年增超過4成，且明年成長幅度更大，今年毛利率也將逼近4成，明年更可望進一步優化，帶動近年營運大成長。京元電子也公布3月合併營收為新台幣35.98億元，月增11.6%、年增36.1%；累計今年前3月營收為101.92億元，較去年同期增加39.3%。此外，京元電子先前也公布今年股東會紀念品是「鋼珠筆組」。公司將於今年5月29日召開股東常會，股票將於3月31日至5月29日停止過戶。投資人最晚須於3月26日前買進京元電子股票，才能列入股東名冊並領取紀念品。對於持有零股的股東，京元電子指出，只要親自出席股東會或以電子方式行使表決權，同樣可領取紀念品。