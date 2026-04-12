我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑即將引退，富邦勇士主場今（12）日湧入大量球迷，只為目睹這位黃金世代球星最後的賽場身影。現場兩位資深女球迷接受採訪時激動落淚，述說自己如何從對籃球毫無興趣的高中少女，一路追隨林志傑至今超過20年，甚至如今已身為人母，仍為了偶像再熱血一次、遠從高雄奔赴台北，只為送別心中永遠的偶像。女球迷佳音回憶起與「野獸」的初遇，是高中時看到林志傑灌倒籃框的震撼畫面，從此開啟了長達20年的追星之路。她感性表示，當年對籃球一竅不通，完全是因為林志傑強大的感染力與不服輸的領袖氣質才愛上這項運動，「就算球隊輸了，看著他帶著隊友一起戰鬥的樣子，就覺得這個人太有魅力了。」另一位球迷樂樂則笑談當年熱血的「SBT賽季」，在學校跟支持達欣的同學互嗆、大喊「台啤」口號的日子。對她們而言，林志傑不僅是球員，更是承載青春回憶的象徵，「追他應該至少20年了，從那時候到現在。」為了參與這場引退儀式，居住在高雄的佳音與樂樂展現了極致的「瘋狂」。她們透露，因為門票秒殺，是透過多方管道拜託朋友才幸運搶到票。為了能在賽後趕回家照顧孩子，兩人在收官日當天往返北高，佳音笑稱自己簡直是「拋家棄子」，將小孩託付給父母代為照顧。樂樂則說自己是中午搭車上來，晚上要搭末班車回去，「看完比賽要趕午夜12點最後一班車回高雄，這趟就是為了他。」談到林志傑即將卸下戰袍，樂樂在受訪過程中一度哽咽無法言語，坦言想到他要退休就萬分捨不得。但佳音與樂樂也強調，比起場上的表現，更心疼他多年來的傷痛，「上次看到他手斷掉真的很心痛，希望他能以健康的身體打完這季，退休後好好照顧家庭、享受生活。」對於球團精心佈置的引退現場，兩人皆表示「看得很感動」。最後，她們想對傑哥說：「辛苦了！雖然球員身分告一段落，但只要能在籃球產業繼續看到你，我們就很開心了。不論未來如何，我們都會繼續支持你。」