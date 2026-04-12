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▲李孝利（左）和老公李尚順（右）一同擔任父親的喪主，一起守在靈堂處理後事。（圖／IG@lee_hyolee）

韓國樂壇天后李孝利今（12）日傳出令人悲痛的消息，她的父親於今日辭世，享年81歲。李孝利所屬經紀公司Antenna稍早正式發布聲明證實此訊，表示李孝利正與丈夫李尚順以及家人們守護在靈堂，處理父親的後事，消息傳出後引發外界關注與哀悼。過去她曾提及因為爸爸兒時對她很嚴厲、管教孩子時脾氣也很火爆，是她的童年陰影，所以和父親不是太親密，但親情終究是難以割捨。近年來，她常常會抽空陪伴生病的爸爸散步，展現孝心。根據韓媒報導，李孝利父親的靈堂目前設置於首爾中央大學醫院殯儀館1號室，家屬預計將在14日早上7點舉行告別式，隨後安葬於忠清北道陰城郡的家族墓園。李孝利身為家中最小的女兒，和老公李尚順和其他姊妹一同擔任喪主，雖然還處於極度悲痛之中，依舊堅強地打點父親的最後一程。事實上，李孝利過去曾回憶道，父親年輕時火爆的管教方式，曾為她留下深重的童年陰影。爸爸也深刻影響了她的感情觀，所以她決定結婚時，才會選擇了個性溫和的李尚順，攜手共度餘生。不過雖然兒時對父親的印象較為嚴厲，但在得知父親在與病魔搏鬥時仍心繫女兒、甚至清楚記得自己的一切後，李孝利的內心還是感到相當不捨。尤其讓人印象深刻的，還有2024年播出的JTBC節目《媽媽，單獨旅行吧》中，李孝利與母親一同回顧父親過去經營理髮店、努力拉拔四個孩子長大的往事，揭開了許多她兒時未曾察覺的父愛。近年來，李孝利更常抽空陪伴爸爸散步，展現深厚的孝心。李孝利1998年以女團FIN.K.L出道，今年已經是出道28年，每個階段的事業都有亮眼成績。2013年與音樂人李尚順結婚後，兩人的生活日常也備受大加關注，即便近期才從濟州島搬遷至首爾平昌洞開展新生活，重心仍始終不離家庭。面對突如其來的喪親之痛，許多粉絲與演藝圈好友皆紛紛表達哀悼。