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▲ 林智鴻表示，鄰里基層、議員到市府能夠三方合作舉辦「寵物日」活動，是因著「作伙疼毛孩」的共同信念，「守護毛孩」已成從政者和政府單位都須尊重的社會共識。（圖／高雄市議員林智鴻提供）

4月11日適逢國際寵物日，高雄市議員林智鴻今（12）日攜手鳳山區鳳東里長蔡瑋寧、高市動保處等，在該里舉辦「鳳東寵物日」，除協助認養媒合、寵物免費晶片登記與疫苗施打外，更替孩子們準備別開生面的「爬蟲體驗」，在專業團隊陪伴下，翻轉大家對於蛇、蜥蜴等令人生畏的刻板印象。林智鴻也分享，他在去年提案倡議「加強收容犬訓練轉型工作犬，多元運用」造福社區，經動保處允諾且研議後，開發結合動保、心理療癒與志願服務「樂陪犬」跨域計畫，顯見毛孩所彰顯的生命價值，以及帶動公共政策進步的「最萌力量」不容小覷，他會繼續爭取更多照顧毛孩的政策與福利措施，讓高雄成為台灣指標性友善動物城市。林智鴻表示，鄰里基層、議員到市府能夠三方合作舉辦「寵物日」活動，是因著「作伙疼毛孩」的共同信念，「守護毛孩」已成從政者和政府單位都須尊重的社會共識，比如今年國際寵物日，正逢「動物用藥新制」爭議延燒之際，他和活動現場許多「毛家長」一樣，都肯定農業部傾聽民意「暫緩實施」，這也歸功於愛護動物的朋友們，在短時間內達成「9萬人連署」，幫不會說話的毛孩積極發聲，讓政府能有改變決策的民意基礎。林智鴻也表示，過往在議會，他平衡各方意見，推動公園設置「友善寵物活動區」有成，去年不只提案關心公職獸醫與大動物獸醫人力不足、待遇不佳問題，也主張加強「工作犬多元運用」。林智鴻指出，去年花蓮光復發生堰塞湖潰堤災情，高市特搜派出的五隻隨隊搜救犬，努力搶救人命的模樣令國人動容，也令他思考若是能讓高雄收容犬依照不同屬性接受各種工作訓練，成為協助市政、有尊嚴的工作犬。也解決收容所滿載、領認養率偏低問題，絕對是「善循環，愛永續」的措施。自2016年到去年，共有364隻收容犬經訓練後，轉型為療癒犬、驅猴護農犬、心輔犬和搜救犬，量能和種類皆有提升空間，該處認同他的想法允諾研議，便有了全國首創「樂陪犬」計畫，且將在鳳山率先服務，他在此要肯定動保處的努力。林智鴻指出，還有許多能為毛孩繼續努力的地方，包含「設置公立動物醫療中心」、「提升收容犬認領養率」以及「比照兒少權法公布棄養與虐待動物行為人名單」等，他在上會期都提案爭取，但仍有諸多法規和資源分配面問題需克服，林智鴻期許新任處長許銘彰，一定要繼續將高雄34.4萬登記犬貓、11.3萬飼育家庭，還有無數在街頭流浪的遊蕩犬貓都放在心中第一順位，好好照顧這群同屬城市一份子的「最萌力量」。