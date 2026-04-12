效力日職西武獅的林安可，今（12）日面對羅德延長10局敲出日職首轟，就是一發再見全壘打，根據日職官網數據，這發「怪力轟」平射砲擊球仰角僅22度，是靠著高達178.3公里（約111英哩）的強勁擊球初速才出牆，顯見林安可揮棒力量堪比大谷翔平，且砲轟的洋投龍恩（Sam Long），去年還在大聯盟有39場出賽，也證明林安可首轟絕對是大聯盟等級。

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擊球仰角22度也出牆！林安可「怪力轟」數據出爐

林安可稍早前3打數無安打情況下，延長10局下面對羅德洋投龍恩，1好2壞時瞄準145公里偏高直球，一棒把球打出右外野牆外，賽後日職官網顯示，這發全壘打擊球初速高達178.3公里，在擊球仰角僅22度、最高飛行高度只有16公尺情況下，飛行距離多達111公尺，最終飛越右外野大牆外。

林安可這發全壘打，不僅空降全日職今日最強力的一次揮擊，178.3公里換算高達111英哩的擊球初速，強勁程度也堪比大谷翔平。後者今日在大聯盟敲出第4轟，擊球初速則達到168.4公里。

挨轟苦主龍恩去年大聯盟39場出賽　卻當林安可首轟背景板

另外，林安可今日砲轟的苦主龍恩，過往也曾是站穩大聯盟的外掛級洋投，龍恩在大聯盟累積5年、共有162場出賽、211局投球，去年在堪薩斯皇家，還單季後援出賽39場、防禦率5.36。


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林子翔編輯記者

熱愛運動卻無法成為運動員，於是走上體育記者一職。
曾專注於籃球、裝備領域，待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，有多次國外大型賽事採訪、NBA球星專訪經驗。
現職為中華職棒場邊記者，期望透過文...