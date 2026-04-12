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白沙屯媽祖起駕轉運 4月12日成關鍵分水嶺

生肖雞：判斷力增加、事業財運同步上升

生肖馬：貴人運爆發、機會找上門

生肖狗：累積開花結果、財運穩定進帳

2026白沙屯媽祖進香將於4月12日深夜23時55分起駕，這場年度宗教盛事不僅吸引數十萬信眾隨行，也被視為轉運節點。專家指出，隨著白沙屯媽祖起駕時刻到來，整體氣場出現轉換，象徵運勢重新洗牌，有機會迎來事業突破、財運提升等轉機。《搜狐網》更點名「3生肖」，4月12日後將迎來明顯翻身契機。命理觀點認為，像白沙屯媽祖這類大型進香活動，本身帶有強烈能量流動，特別是在起駕當下，常被視為「氣場轉換點」。2026年4月12日媽祖深夜起駕後，整體運勢將出現向上推力，不少人可能明顯感受到機會增加、貴人浮現，甚至財運進帳變得更加順利。屬雞的人向來細心謹慎，但過去一段時間可能受限於時機，表現未完全發揮。4月12日過後運勢轉強，屬雞者將迎來「思路清晰」的關鍵期，不僅工作方向更明確，過去卡關的任務也有望順利推進。職場上容易被主管看見實力，升遷或加薪機會浮現，投資與副業方面也更能避開風險、精準掌握機會。屬馬的人行動力強，但先前可能出現瓶頸，難以發揮實力。不過接下來貴人運勢顯著提升，無論是舊識牽線、前輩指點，或合作機會，都有機會主動出現，幫助突破困境。事業上停滯的計畫可望重新啟動，財運也隨之提升，正財穩定成長，偏財機會增加，整體運勢明顯轉旺。屬狗的人一向踏實努力，過去的付出在此時將逐漸顯現成果。氣場轉變後長期累積的能力與人脈開始發酵，在職場上更容易獲得信任與重用，升職加薪機會提升。財運方面以穩定為主，薪資、獎金逐步增加，也可能出現意外收入，整體呈現「越來越穩、越來越富足」的趨勢。