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台南市安南區11日下午發生一起溺斃案件，一對老夫妻被發現陳屍於嘉南大圳內。根據警方初步的調查，現場未見外力介入，疑為輕生事件。事發於下午3時許，一名騎士行經嘉南大圳堤岸時，發現一張輪椅與手機放置在岸邊，周邊卻無人，情況異常，隨即上前查看，竟在河道中發現兩具漂浮的人形物體，立刻報警處理。警消到場後進行打撈，確認死者為81歲及75歲的老夫妻，當場已無生命跡象。警方聯繫家屬得知，老婦人有失智與行動不便情形，平時仰賴丈夫照顧，而老翁近期身體狀況不佳，需頻繁就醫。案發當天下午，老翁自醫院請假返家，向家人表示要帶妻子外出散步，隨後推著輪椅出門。監視器畫面顯示，兩人沿著郡安路6段行走至安明路口一帶，過程中未見可疑人士跟隨。經檢警相驗後，研判兩人可能為輕生，家屬對此無異議。