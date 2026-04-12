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美國在台協會（AIT）處長谷立言，近日接受媒體訪問表示，台美合作除了因應美軍需求，也是為了讓台灣更有效面對中共的武力威脅，再次表達對台灣國防自主的支持，對此，副總統蕭美琴今（12）日臉書發文表示，當國際夥伴都支持台灣的安全與未來時，身為這塊土地的主人，我們更沒有置身事外的理由。蕭美琴指出，回顧人類的歷史，沒有一個國家能靠放棄國防、妥協退讓，來換取真正的和平。和平從不會從天上掉下來，真正的和平，必須建立在我們擁有守護自己的實力之上。當前，威權主義的擴張是不爭的事實，如果此刻弱化自己，不僅會讓國軍失去後盾，更會讓國際社會質疑我們自我防衛的決心。針對外界質疑國防支出是否只是花錢買武器，蕭美琴強調，這其實是「投資台灣未來」的重要戰略，台美防衛合作已從單純軍購關係，轉型為合作開發與在地生產，帶動國內產業升級，並強化整體防衛韌性。谷立言受訪時提到，基於第一島鏈在美國國安戰略中的關鍵地位，美方正與區域盟友深化合作，以提升嚇阻能力，無人機及反無人機等不對稱戰力，既符合台灣國防需求，也結合產業優勢，將成為台美合作的重要方向。最後，蕭美琴呼籲朝野政黨在國安議題上凝聚共識，支持相關國防預算與特別條例，強調台灣面對安全挑戰沒有內耗的本錢，唯有團結一致才能確保長遠的和平與自由。【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。⏰手刀報名：https://www.accupass.com/go/USTW● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）