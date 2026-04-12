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▲42歲影帝張孝全（如圖）最近的戲路開始詮釋中年男子的心境，除了《欠妳的那場婚禮》，另一部正在上映的電影《深度安靜》，他就飾演一名內心壓抑的丈夫。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲嚴藝文（中）認為，《欠妳的那場婚禮》少了張孝全（左2）和蘇慧倫（右2），這齣戲就排不起來。（圖／記者嚴俊強攝影）

金鐘名導嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》橫掃口碑後，再度推出新作《欠妳的那場婚禮》，集結張孝全、蘇慧倫、謝盈萱、朱軒洋、姚淳耀、黃迪揚等「金獎級」陣容。其中最受矚目的，莫過於影帝張孝全與歌后蘇慧倫的二度合作，兩人才在《誰是被害者2》飾演仇人，這次變成一對相愛相殺的夫妻，張孝全變身中年大肚魯蛇，和蘇慧倫對戲火花十足。今（12）日下午在奇幻影展記者會上，張孝全也表示，演這齣戲讓他人生第一次解鎖自彈自唱。在《欠妳的那場婚禮》中，張孝全完全顛覆帥氣男神形象，演出垂頭喪氣的中年魯蛇，為戲胖7公斤，還有點肚子，帶有一種頹廢感，與蘇慧倫搭檔演出怨偶。故事背景設定在婚姻破碎邊緣，透過一場跨越時空的對話，試圖拯救充滿裂痕的危機。蘇慧倫的壓抑人妻形象，將婚姻中的無奈與拉扯詮釋得極其到位。現年42歲的張孝全，最近戲路不約而同朝中年男子心境發展，除了在《欠妳的那場婚禮》頹廢演出，另一部正在上映的電影《深度安靜》，他就飾演一名內心壓抑的丈夫。談到如何詮釋劇中夫妻的那種熟識又帶有疏離的感覺，蘇慧倫表示，在戲外和張孝全本來就不熟，所以劇中需要的那種疏離感，並不需要特別培養，反而是夫妻之間熟悉又陌生各種糾纏的微妙情感，花了很多時間揣摩。幽默的是，蘇慧倫原本以為這是一齣喜劇，但在讀本時發現雖然不是悲劇，但劇中所有喜劇元素都不在她身上，為此，她向導演嚴藝文爭取，可不可以讓她加入一點喜劇的表演？沒想到卻被嚴藝文微笑打槍說：「不適合。」讓她只能認命在劇中當個笑不出來的人妻。除了演技突破，張孝全這次更意外開啟了「自彈自唱」的人生副本。他坦言自己從未想過要當歌手，但為了角色需要，特別找老師苦練吉他與歌唱課，自認是在表演上的巨大跨越。儘管張孝全低調自稱只是會唱，卻被旁人爆料在 KTV 其實是個隱藏版歌王。張孝全趕忙澄清，不是歌王的那種很會唱，只是到KTV時可以唱，並表示自己私下點歌時，偏好張震嶽和王傑的歌曲，像是最經典的〈一場遊戲一場夢〉，他打趣自嘲：「我在KTV唱歌的時候，大都沒人會理我。」嚴藝文則在一旁對他的聲音讚譽有加，甚至轉述歌唱老師的評價，直誇張孝全的嗓音帶有獨特的「搖滾腔」，獨特的磁性唱腔令人相當期待。《欠妳的那場婚禮》今日在金馬奇幻影展播映第一集、第二集，之後預計於2026 年 6 月 20 日 起，每週六晚間9點在公共電視、公視+首播，並同步在Netflix上架。