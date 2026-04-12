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台灣體壇本週末寫下動人一頁。日前剛完成引退儀式的「悍將遊俠」林哲瑄，今（12）日現身台北和平籃球館，出席富邦勇士隊球星「野獸」林志傑的引退賽。兩位同年退役的體壇傳奇跨界同框，林哲瑄不僅對林志傑在場上的熱血拼勁表示由衷敬佩，更感性直言，林志傑一直帶給球迷很多精彩比賽，是一位「無可取代的存在」和精神領袖。林哲瑄受訪時透露，此次出席是受富邦勇士隊特別邀請。先前林志傑受邀來到富邦主場新莊棒球場開球，但兩人因賽程時間錯過而未能深交，因此今日能參與學長的引退賽感到非常榮幸。回憶起對林志傑的印象，林哲瑄笑說：「我們從小就是看著志傑學長打球長大的。」他特別提到，即便身處不同運動領域，林志傑在籃球場上展現出的態度與拼勁，一直是所有運動員學習的榜樣，尤其是那種鼓舞團隊士氣的正能量，是他非常效法的部分。談到跨界運動的連結，林哲瑄表示運動的精神其實是相通的，「就像我們棒球需要全力跑壘一樣，這都是對比賽的態度。」他坦言，有時觀看不同領域的賽事，能幫助運動員重新找回對比賽的熱情。林哲瑄分享說，以前在南英商工求學時其實每周都會過定打球，高中時期最擅長的動作是「後仰跳投」。進入職棒後，擔心傷及手指而不敢隨意打球，現在宣布引退後，未來或許可以跟前隊友陳品捷「偷打」幾場。他也透露，最近兩人剛互加IG好友，期待退役後能有更多交流。對於林哲瑄的致敬，林志傑也給予高度評價。林志傑提到，自己平時會關注富邦悍將的賽事，特別讚賞林哲瑄的外野守備能力，「很多看似安打的球都能被他沒收，他是一位很有魅力的球員。」林志傑也回憶起過去三次受邀開球的經驗，自嘲前兩次都「挖地瓜」，原本期待第三次能順利投進手套，可惜今日天公不作美。迎來職業生涯的「最後一舞」，林志傑強調現階段仍以幫助球隊贏球為首要目標。面對感性的引退氛圍，他坦言雖然希望自己「不要哭得太慘」，但若情緒被觸動，恐怕也難以壓抑。