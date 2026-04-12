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中華職棒「黃衫軍」中信兄弟開季9戰吞下8敗，除了牛棚投手群崩盤外，打線不振也是主因，其中得點圈打擊率僅1成79，排名聯盟倒數第2。兄弟新任日籍打擊策略教練西田明央，今（12）日受訪時指出，雖然目前的結果不理想，但為了不讓選手感受到過大的壓力，會持續以團隊的方式爭取分數。首次來台執教，西田表示，即使戰績不佳，還是有很多「象迷」到場加油，「為了回報這些球迷，我會竭盡全力提升球隊狀態，拿出更好的表現。」兄弟開季至今團隊打擊率2成42，只贏過樂天桃猿的2成03，不過得點圈打擊率始終不振，共有93打席、78打數，敲出14安含1轟、3次高飛犧牲打，打下12分打點打擊率1成79。兄弟日籍打擊策略教練西田明央表示，球隊有針對對手擬定對策並持續執行，「目前的結果雖然還不能說是好結果，但為了不讓每位選手感受到過大的個人壓力，我們會以團隊的方式去爭取分數，我也會持續支持選手，來減輕他們的心理壓力。」兄弟打者在面對得點圈時，有不少擊球品質出色但結果不佳的狀況，西田坦言雖然很殘念（遺憾），但因為對手也有研究數據，針對球員特性做出守備佈局，「糾結於運氣也沒有用，我們和選手能做的就是一點一滴地累積、修正，希望能早日讓表現反映在結果上。」33歲的西田過去在日本職棒無教練經驗，台灣是他執教首站，且加入球迷最龐大的「黃衫軍」，西田說因為看不懂中文，並不清楚球迷在社群上對於輸球的討論。但他強調，「即使在戰績不佳時，還是有這麼多『象迷』來到現場為我們加油，我真的很感謝。為了回報這些球迷，我會竭盡全力提升球隊狀態，拿出更好的表現。」