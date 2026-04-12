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針對中國今（12）日公布對台十大措施，農業部表示，中國屢次無預警且無事先通知並忽視諮商的情況下暫停我國農漁產品進口，這種做法完全不符合國際規範，也無科學依據，顯見中國市場具高度風險及不確定性。近年來本部已透過「分散風險、多元佈局」策略引導農漁民與業者開拓多元外銷市場，也取得具體成果，未來也以此方向，持續保障農漁民收益與確保產業永續發展。農業部表示，中國屢次無預警且無事先通知的情況下，暫停我國鳳梨、釋迦、柑橘類、石斑魚等多項農漁產品進口；且中方忽視我方多次希望進行諮商，以恢復兩岸農產貿易之要求，嚴重影響我農民收益，中方這種做法完全不符合國際規範，也無科學依據，顯見中國市場具高度風險及不確定性。農業部舉例表示，中國自111年6月起全面暫停我國石斑魚進口，期間我國依「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」正式機制，向中方敘明我國在石斑魚養殖產業管理措施，並提供輸中石斑魚養殖場合格登錄名單，惟迄今中方並未回應我方，僅公布部分輸銷名單，且對所公布資料並無相關說明，顯見中國政策不透明且具高度不確定性，實非台灣農產品外銷可長期依賴之穩定市場。而針對中方提及將「研究在符合條件的地區建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位」一事，農業部表示，我國以漁業法及遠洋漁業等法規對遠洋漁船進行管理，漁船在國外港口整補，必須考量業界需求，以及港口國與我合作及分享資訊關係，以共同打擊IUU漁撈行為。此外，我國與中國在遠洋漁業屬競爭關係，爰台灣漁船仍應停靠符合我國規定與合作需求之各國港口，以利遠洋漁業管理。農業部重申，中國市場具高度風險及不確定性，未來將持續輔導我國遠洋漁業放眼全球、佈局國際市場，包括強化衛生管理，取得國際認驗證等，以提升我國遠洋漁業產業競爭力，並擴大外銷市場、增加漁民收益。農業部表示，政府近年來積極推動農產品出口市場多元化，已展現具體成果。以生鮮蔬果為例，輸中佔比從108年最高73.0%降到111年僅有1.3%，後續雖中國恢復我部分鮮果品項輸入，114年佔比微幅增加至12.6%，但仍較108年大幅降低。另以鳳梨為例，原本外銷高度依賴中國市場，經農業部與農民共同努力拓銷日本市場，鳳梨銷日數量從109年的2,160公噸，增至114年16,014公噸，成為臺灣鳳梨最大出口國，也帶動鳳梨輸往新加坡、紐澳等高端市場成長。農業部也持續透過科學化管理及冷鏈建設，提升石斑魚品質，每年持續外銷美國、加拿大、日本、馬來西亞、泰國及關島等市場。農業部表示，任何制度透明、符合國際貿易規範及遵循科學證據原則的外銷市場，政府都會支持並協助產業全力爭取。農業部秉持保障農民收益與確保產業永續發展原則，針對外銷採取「分散風險、多元布局」策略，持續協助農民與業者拓展海外市場。我方呼籲中方遵守國際貿易規範與慣例，與我方進行科學諮商，儘速恢復台灣農產品輸入，以順暢兩岸貿易。