我是廣告 請繼續往下閱讀

5月報稅季進入倒數，財政部提醒，114年度個人綜合所得稅結算申報所得及扣除額資料將於4月28日上午8時開放查調，納稅義務人可透過網路下載、手機報稅或前往就近的國稅局查調，不過，因5月1日至5月3日適逢勞動節及周休二日，臨櫃查詢要等到5月4日之後。財政部高雄國稅局說明，提早開放查調可以讓納稅義務人有充裕時間核對保險費、醫藥費及子女教育學費等扣除額資料，確認撫養親屬情形，並檢視是否有其他未納入查詢的所得資料為報稅預作準備。要注意的是，今年綜所稅結算申報時間從5月1日至6月1日，即便5月1日至5月3日剛好碰到勞動節及週休2日共3天連假，各地區國稅局放假，網路申報自5月1日即開始不受影響，如需臨櫃辦理查調所得或現場輔導網路或手機報稅的民眾，5月4日為申報期第1個上班日。國稅局也呼籲，114年度綜合所得稅結算申報末日原為115年5月31日，適逢週日順延至6月1日（週一），民眾可多利用勞動節連假期間於「財政部電子申報繳稅服務網」，以自然人憑證、健保卡及註冊密碼、電子憑證、行動電話認證、行動自然人憑證、戶口名簿戶號及查詢碼下載所得資料核對，並申報上傳。