我是廣告 請繼續往下閱讀

沖繩縣內知名連鎖牛排館集團的5家門市發生食物中毒事件，沖繩縣政府與那霸市政府於11日宣布，已對這5家門市實施為期5天的停業處分。這家「牛排館88」在Google評論上可看到，有許多台灣遊客曾經造訪。根據琉球新報報導，由於此事件與所有門市皆有關聯，也已對該集團的營運公司進行改善指導。遭到停業處分的包括，那霸市國際通的2家門市、同市內購物中心內的1家門市，以及北谷店與恩納店，共5家門市。沖繩縣政府與那霸市政府表示，在3月9日至27日期間，曾於這5家門市用餐的9名顧客出現腹痛、腹瀉及血便等症狀，並檢測出腸道出血性大腸桿菌O26。所有患者都曾食用使用加工肉製作的切塊牛排，推測是加熱處理不足所致。報導提到，這些提供的肉品是在那霸市內的中央廚房進行切筋等加工處理。由於加工後可能使細菌進入肉品內部，營運方原本指示須以「中偏全熟（medium well）」充分加熱，但店內廚師僅憑肉質外觀便判斷熟度，處理不夠充分，存在不當作業情形。在出現身體不適的9人中，有8人是因觀光或社團活動而從縣外前來的訪客。該集團營運公司表示：「提到沖繩，許多人會聯想到牛排，在這樣的情況下發生食物中毒事件，我們深感抱歉。未來將透過更頻繁測量加熱溫度等方式，徹底強化衛生管理，確保顧客能安心用餐。」