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「鄭習會」落幕中共隨即釋出利多，公布10項涉台新政策，要促進兩岸交流，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，其中一項是恢復上海、福建的居民來台自由行，他認為之前卡中國旅客來台灣的就是中共，跟民進黨政府無關。葉耀元表示，中國國台辦此時推出10項對台措施，先反映出過去兩岸觀光受阻，實際「卡住中國旅客來台的就是中共」，此外，他直指中共在台的代理人就是國民黨，認為中共試圖繞過台灣政府，直接與在野黨接觸，真是笑話。葉耀元強調，對台灣真正有意義的政策，應建立在尊重主權的前提之上，認清兩岸互不隸屬，若未堅守此立場就與中共談判「這樣的行為就是在賣台」。另一方面，美國國務院也在鄭習會後公開呼籲北京，應與台灣民選政府展開對話。葉耀元認為，美方此舉點出關鍵問題，反觀部分在野勢力，試圖代表政府與中國互動，反而模糊了台灣的主體性，而中共則是扣政府台獨帽子，拒絕與台灣官方接觸，他感嘆「結果最後只有美國看得清楚問題在哪裡，然後說出真相。」