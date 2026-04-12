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效力於西武獅的闖日台灣男兒林安可今（12）日打出再見轟，這是他日職第一轟，相當具代表性。台灣球迷也紛紛獻上祝福，讚「果然是英雄命」，替林安可感到相當開心。不過眼尖網友發現，YouTuber「台南Josh」昨晚直播在「中信兄弟第二勝還是林安可先首轟？」中選了後者，也讓網友再次驗證「科學的盡頭是玄學」。林安可今天前三打數吞2K，這發平射炮讓全台球迷在網路上拍手叫好，PTT棒球板一篇「林安可 再見全壘打」文章興奮表示「首轟居然是敲左投 真沒想到」。該文吸鄉民「留名」、刷一排「777」，也有許多人替林安可開心，大喊「終於！！」賽後採訪時林安可則說，一開始就設定比較高的位置攻擊，擊球時就感覺到是長打，「但沒想到是全壘打」，也說一直都很相信自己，能幫助球隊才是最高興的事情。對此，不少網友也認為這球一看就扛得出去，並表示「安可首轟竟然是再見全壘打也太厲害了吧」、「果然是英雄命」狂讚林安可。除了台灣網友興奮慶祝，也有球迷機靈發現，YouTuber「台南Josh」昨天直播時，被觀眾問及「中信兄弟第二勝還是林安可先首轟？」台南Josh笑說，「哇問這種問題幫我挖坑了」，但馬上說是「中信兄弟第二勝」。因此對於林安可今天真的敲出首轟，甚至是再見全壘打，網友笑說「謝謝國師」、「科學盡頭是玄學」搞笑感謝台南Josh再度發威，也可追溯至先前也有觀眾問過他，「馬傑森首轟先初還是安可？」，台南Josh笑著秒答「那肯定是安可啊！」所幸馬傑森在中職敲出首轟後，林安可也順利完成再見轟的新里程碑。