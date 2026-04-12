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林安可今（12）日面對千葉羅德延長10局，敲出再見全壘打，日職生涯第13場解鎖首轟成就，送給林安可幸福的苦主同樣來頭不小，他是現年30歲的洋投山姆．龍（Sam Long），大聯盟生涯多達162場出賽，去年在MLB仍有39場後援出賽紀錄，首次轉戰亞洲職棒，就被林安可再見轟震撼教育，賽後落寞離場的畫面也被轉播畫面全部拍攝下來。林安可稍早於日職生涯第13場出賽、第50個打席、第49個打數敲出生涯首支全壘打，還是在延長10局的再見轟，擊球初速高達178.3公里，換算單位為111英哩，展現大聯盟級怪力，且他砲轟的投手也是大聯盟級。現年30歲的山姆．龍，2016年選秀第18輪加入坦帕灣光芒隊農場，從新人聯盟起步，2021年在舊金山巨人隊站上大聯盟，2024年在堪薩斯皇家獲得生涯最多的43場登板，單季主投42.2局繳出3勝3敗1救援、防禦率3.16也創生涯新高，去年則有39場登板，但狀況有所下滑，單季主投40.1局僅2勝3敗、防禦率飆升到5.36。山姆．龍總計在大聯盟有過162場登板紀錄，包含12場先發，累積211局投出180次三振，有13次中繼成功、4次救援成功，每局被上壘率1.40，ERA+89證明他是接近大聯盟平均的牛棚左投，還具備變速球、滑球等多達5種球路，速球極速為96.9英哩（約155.9公里）。去年休賽季，山姆．龍與千葉羅德簽下合約，生涯首度轉戰亞洲職棒賽場，本場以前累積6場出賽拿下4次中繼成功，防禦率仍是完美的0，本場卻被林安可一棒擊沉，賽後落寞退場的身影也被轉播單位完整捕捉下來。