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中華職棒「黃衫軍」中信兄弟開季9戰吞8敗，目前6連敗中，今（12）日持續作客桃園球場，踢館樂天桃猿，主砲陳俊秀首打席把握得點圈機會，從桃猿先發投手艾菩樂（Tyler Eppler）手中敲出3分砲，替兄弟先馳得點，1局上打完，以3：0領先。值得一提的是，這是兄弟本季首度在第1局得分，另外，艾菩樂過去對兄弟防禦率僅2.02，去年交手5場拿3勝，對戰防禦率僅0.26。兄弟開局就展開攻勢，開路先鋒岳政華一上場就挨了艾菩樂的觸身球，隨後靠著犧牲短打上到二壘，隨後黃韋盛敲安，兄弟攻佔一、三壘，陳俊秀把握得點圈機會，敲出中外野3分砲，替兄弟取得3：0領先。值得一提的是，這是兄弟開季以來首次在第1局就得分。賽前兄弟無論團隊打擊率、得點圈打擊率都不理想，打擊率2成42，只贏過樂天桃猿的2成03，得點圈共有93打席、78打數，敲出14安含1轟、3次高飛犧牲打，打下12分打點，打擊率1成79。此外桃猿今日先發投手艾菩樂生涯超會投兄弟，去年先發5場拿下3勝，對戰防禦率僅0.26，若攤開生涯數據，艾菩樂對先發13場，拿下6勝2敗，對戰防禦率2.02。艾菩樂前次對兄弟吞敗已經是592天前的事情，2024年8月28日龍隊作客洲際，當時艾菩樂主投5局失6分（4分責失），龍隊以1：6落敗，在那之後，艾菩樂未再輸過兄弟。