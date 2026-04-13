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▲張凌赫（上圖中）徒嘴剝蝦只花了3秒就吐出還連著蝦頭的完整蝦殼，讓眾人驚呆。（圖／微博＠搬磚麗人的書包包）

▲張凌赫還學過許多樂器，才藝滿滿。（圖／微博＠瓦上漆ing）

28歲中國男星張凌赫近日憑藉古裝劇《逐玉》爆紅，過往參加綜藝節目的片段也被粉絲挖出回味。2023年時，張凌赫就曾在節目《青春環遊記4》上示範「個人技」，他說自己會「徒嘴剝蝦」，其他來賓本來覺得這沒什麼好厲害的，但在張凌赫示範後，大家確實都被驚呆，因為他能將蝦殼與蝦肉在3秒內完整分離，速度超快，粉絲看了也訝異直呼：「哥哥有練過」、「好靈活的舌頭」。張凌赫當時在節目上，自豪地說自己會徒嘴剝蝦，現場其他藝人聽了都露出傻眼表情，他又立刻自信地補充，「我吃這個蝦，我可以保證在場的每一位都吃不成我這樣」，接著就真的夾起一隻蝦子做示範。只見張凌赫將蝦身放入嘴中，只留蝦頭在外面，大約過了3秒後，他就吐出完整的蝦殼，不僅一氣呵成，還精準地把殼肉分離，超奇葩的個人技立刻讓在場眾人都露出驚訝表情，誇他這招確實蠻厲害的。而這綜藝片段近日又被粉絲挖出回味，大家看了紛紛留言直呼：「好特別的特長呀」、「張凌赫剝的好快哈哈哈」、「這樣的蝦子給我吃我愛吃」、「哥哥有練過」、「好靈活的舌頭」、「我還沒仔細看怎麼剝的，蝦肉已經被他吃了」、「奇奇怪怪的技能」、「大帥哥這個絕活好特別」、「我需要哥親自教我」。其實張凌赫的特長不只剝蝦，他私下也相當多才多藝，不僅會彈鋼琴、拉小提琴、吹薩克斯風，還會打電子鼓，有些是他小時候學的，有些則是為了拍戲才特地練的，雖然不是特別專精，但表演起來也有模有樣。他之前為了在電視劇《愛你》中飾演中醫，甚至去學了把脈，只能說張凌赫的學習能力極強，不愧是南京師範大學畢業的學霸。