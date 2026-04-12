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德牧戀上秋田犬！生下8隻寶寶太驚人

▲一隻德國牧羊犬戀上秋田犬，並懷孕身下8隻寶寶。（圖／小紅書）

德牧基因超強大！8隻寶寶全像牠

▲8隻寶寶的毛色幾乎都和媽媽德國牧羊犬相似，完全不見生父秋田犬的基因。（圖／小紅書）

中國有民眾家中養了一隻雌性德國牧羊犬，某天突然被發現肚子越來越大，經過檢查才發現竟還有身孕，最終生下8隻狗寶寶，而生父一查竟是秋田犬。有趣的是，8隻寶寶生下來後，外表都沒有秋田犬的特徵，讓飼主忍不住讚嘆德牧基因強大，同時也期待狗寶寶們長大的模樣，笑說「就像拆盲盒一樣，充滿了驚喜」。小紅書近日分享一則寵物趣事，有網友家中飼養一隻德國牧羊犬，在春節前後突然進入發情期，並和鄰居家的秋田犬產生感情。某天狗狗身體開始有了變化，肚子一天比一天還大，飼主緊急帶去給獸醫檢查發現已懷有身孕，醫師評估至少懷有5隻幼犬。到了預產期當天，飼主陪伴自家狗狗在家生產，但整日守候卻不見產兆，直到凌晨才終於聽到狗狗叫聲，發現已悄悄生下2隻幼犬，只可惜最終幼犬沒能撐下去，讓飼主相當難過，不過這隻德牧最終仍生下了8隻寶寶，整體數量高達10隻。有趣的是，生出來的8隻寶寶毛色都和媽媽德牧相似，完全不見生父秋田犬的樣貌，僅有幾隻幼犬身上白色斑紋有所差異，不過幼犬們才剛出生連眼睛都睜不開，或許未來才會慢慢顯現生父的特徵，也讓飼主忍不住讚嘆德牧基因強大，也期待每隻狗狗長大的模樣，「就像拆盲盒一樣，充滿了驚喜」。