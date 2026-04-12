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▲看見父親林明德緩緩走進球場那一刻，這位縱橫籃壇20餘載的硬漢瞬間眼眶紅潤。（圖／記者林柏年攝）

▲林明德在接受球團訪問時，感性地為兒子向全台球迷致謝。（圖／記者林柏年攝）

台灣籃壇歷史性的一刻！P. LEAGUE+台北富邦勇士超級球星「野獸」林志傑的引退賽進入第二日。今日下午，當林志傑在賽前看到父親林明德現身並擔任開球嘉賓時，原本強調會盡力「Hold住情緒」的他，終究難掩激動心情，當眾落下男兒淚並與父親深情擁抱，場面令全場爆滿球迷動容。林志傑在賽前接受PLG副會長陳建州訪問時，曾透露會努力克制情緒，然而當儀式開始，看見父親林明德緩緩走進球場那一刻，這位縱橫籃壇20餘載的硬漢瞬間眼眶紅潤。林明德在接受球團訪問時，感性地為兒子向全台球迷致謝：「沒有你們就沒有今天的志傑，所以我代表志傑，對所有的球迷和恩人在此說聲：謝謝你們！」這番話不僅讓林志傑激動不已，也讓現場許多從台啤時期追隨至今的老球迷跟著落淚。為了給予「野獸」最高規格的道別，富邦球團早在兩年前便啟動整體規劃。台北小巨蛋連兩日湧入滿場13500人，累計觀賽人數達27000人。今日主場視覺轉為「黑金」配色，球團透過三道時間光束串聯「狂」、「升」、「魂」三個階段，完整呈現林志傑從台啤時期的狂傲、旅外進化的提升，到回歸勇士後的球魂精神。場外周邊同樣熱血沸騰。捷運小巨蛋站2號出口旁的官方商品限定店出現長龍，不少品項已掛上「售完」字樣。其中最受矚目的林志傑「雕像公仔」，以其招牌後撤步、單臂灌籃及狂野怒吼三個造型完整復刻傳奇身影。記者實地走訪發現，除了公仔極受歡迎，祈求好運的「野獸御守」更是供不應求。場邊一位資深記者感嘆道，從林志傑出道便開始貼身報導，見證了他開創SBL最輝煌的「野獸時代」。他感性表示：「那時候沒有人這樣打球的。」直誇林志傑展現了原住民球員卓越的爆發力與才華，是台灣籃壇真正的瑰寶。