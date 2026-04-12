我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金子涵得知被質疑懷孕後，直接發文澄清，還說自己七年來沒發生過性關係。（圖／小紅書＠jinzihan）

曾參加選秀節目《青春有你2》並獲得高度關注的中國女星金子涵，在去年4月宣布退圈震驚外界，然而她最近又因為在小紅書上收藏多篇母嬰相關貼文，而被猜測是否已經懷孕。面對網友質疑，金子涵直接火大出面澄清，還語出驚人表示：「這7年以來我沒有跟任何人發生過性關係！」呼籲外界不要過度解讀。有網友發現金子涵的小紅書帳號中，收藏了大量包括剖腹產調理、奶粉實測等母嬰相關內容，引發外界揣測她是否已經祕密結婚或是未婚生子。為了終結謠言，金子涵親自發文，直言不諱地表示自己7年以來，沒有跟任何人發生過任何性關係。解釋自己目前將重心放在生活規劃與自我調適上，對於網路上的揣測感到相當無奈，希望能導正大眾對她私生活的錯誤想像。然而，金子涵近期的身心狀況與脫序舉動，確實讓不少粉絲感到擔憂。她近期不斷在社群和直播上，控訴自己遭到監控。像是直播中拿紙筆寫下「被控制」、「不敢說」、「頭疼」等字詞，並展示手臂上多處新舊傷痕。她強調自己並非患有憂鬱症，手上的傷疤和劇烈疼痛，都是受到人為外力影響所致。金子涵還指控，3年前因皮膚狀況前往特定機構諮詢，卻遭人以除痘消炎為名誘騙，在臉部與頭部被強制注射了約40至50針的不明液體。根據金子涵的說法，在這之後，她只要「不聽話」或不遵循「某人」的要求，就會遭遇無法忍受的劇烈頭痛，甚至曾因疼痛難忍而三度自殘，但並沒有明說那個幫她強制注射的單位或是人到底是誰。此外，金子涵更指稱手機及居家生活都長期遭到他人監控，目的就是要刻意將她營造成精神失常的病人，導致連家人都對她產生誤解，讓她陷入孤立無援的境地。這些爭議言論曝光後，在網路上掀起兩極討論，讓人霧裡看花。