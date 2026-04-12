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▲IDF經國號戰機升空爭取局部空優。（圖／軍聞社提供）

美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗，伊朗也發射飛彈與無人機反擊，並封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。空軍年度重大操演「天龍演習」上週落幕，此次演習以共軍封鎖台灣為想定，整合三型主力戰機與防空部隊，並由劍翔無人機率先反制，驗證海空協同打擊與聯合反封鎖護航能力，強化聯合作戰效能。根據國防部軍聞社報導，本次演習模擬共軍對台實施海空封鎖，國防部依綜合情資研判啟動「平、戰」轉換機制，由聯合空中作戰指揮中心（JAOC）依海軍艦隊指揮部空中支援申請，整合空軍、海軍及相關兵力執行海空協同打擊暨聯合反封鎖護航作戰，確保重要物資能安全運送至指定港口。過程中，除演練跑滑道搶修及洞坍搶救等任務，並由劍翔無人機率先起飛執行反制任務，接續P-3C反潛機、E-2K預警機及IDF經國號戰機升空執行情監偵與爭取局部空優等任務。隨後F-16V戰機升空，配合無人機壓制敵方雷達系統，並結合愛國者、天弓及復仇者、35快砲等防空兵力形成綿密防空火網，遂行海空協同打擊、反封鎖護航任務。空軍司令部表示，此次「天龍演習」整合陸、海、空及資通電軍兵力參演，透過聯合作戰場景演練串聯海空域擊殺鏈，驗證海空協同打擊與戰場指揮管制能力，並精進兵力整合運用及部隊臨戰應變效能。