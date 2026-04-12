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▲小賈斯汀望著大銀幕上稚嫩的自己，深情演唱〈Baby〉，讓觀眾掉雞皮疙瘩。（圖／翻攝自HeyWarWars微博）

2026年科切拉音樂節（Coachella）於台灣時間昨（11）日登場，今天下午，美國流行樂天王小賈斯汀（Justin Bieber）登上Coachella主舞台演出，受到全球矚目，一段他跨時空對著大銀幕上小時候的自己對唱成名曲〈Baby〉，讓不少觀眾激動落淚。台灣時間4月12日下午2點25分，小賈斯汀站上Coachella主舞台表演，演出最高潮出現在精心設計的點歌環節，舞台利用影像技術，讓32歲的小賈斯汀和〈Baby〉MV中16歲的童年小賈斯汀合影與合唱。小賈斯汀望著大銀幕上稚嫩的自己，深情唱起〈Baby〉、〈Favorite Girl〉，以及從2015年後便從未公開演唱的〈That Should Be Me〉，現場約12萬名觀眾陷入集體回憶殺，無數資深歌迷在台下感動落淚，場面令人動容。除了特別安排的情懷橋段，小賈斯汀還特別邀請The Kid LAROI同台，從2021年後首度現場合體演繹現象級單曲〈STAY〉，強烈的感染力被歌迷形容「雞皮疙瘩爆擊」，此外，好友Jaden Smith穿著與小賈斯汀當年經典合照的復刻服裝登台，兩人不僅重現〈Never Say Never〉，更翻唱Ne-Yo的〈So Sick〉致敬經典。此場演出，小賈斯汀展現極佳的嗓音狀態與舞台魅力，演出曲目涵蓋從〈Beauty and a Beat〉等早期串燒，到2025年新專輯《SWAG》中的〈SPEED DEMON〉、〈GO BABY〉等新歌首唱，讓現場觀眾聽得如痴如醉。