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中國今（12）日宣布對台十大政策，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流及文化交流。對此，經濟部在下午回應了。經濟部表示，台灣經濟發展仍依循「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的原則來推動。根據亞洲開發銀行（ADB）10日的最新預測，2026年台灣的國內生產毛額（GDP）成長率為7.6%、中國則為4.6%，顯示台灣整體經濟具備良好韌性與動能。經濟部指出，台灣將會按照自己的目標，持續發展五大信賴產業及AI十大建設，同時照顧國內中小微企業發展、促進內需成長。中國今日宣布對台十大政策，其中包括：推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行；在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利；符合要求的台灣食品生產企業可在大陸註冊，以及台灣食品輸入大陸提供便利，推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，包括烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。支持金門共用廈門新機場等。