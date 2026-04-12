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她仍然沒有看到自由時報對這起報導失實事件，做出最基本的公開道歉與說明

民眾黨北市議員參選人許甫、國民黨北市議員擬參選人楊智伃今（12）日上午都前往松山草埔市場掃街拜票。不過，有平面媒體報導楊智伃在接受聯訪時嗆許甫要把「木可法律爭議說清楚」。對此，楊智伃反駁媒體報導為「史無前例憑空杜撰」，《自由時報》只是在原連結中悄悄修改標題與內容，卻沒有任何公開說明，造成公開的傷害，卻沒有一句公開的道歉。楊智伃臉書發文表示她一向尊重新聞自由，也理解媒體在民主社會中不可或缺的監督角色。正因如此，面對一篇嚴重失實的報導，她更無法選擇沉默。她可以用最大善意揣測，《自由時報》無意惡意造假，可是AI當道的今天，也許使用AI編寫新聞稿會有所錯漏，可是這仍然證明有問題的不會是單一一位記者，而是這個機制。楊智伃表示，這個機制值得被檢討，否則會有下一個楊智伃。直到現在，。一篇與事實嚴重不符的報導，沒有到場的記者、沒有提出的問題、沒有說過的話，卻被拼湊成一則「新聞」，迅速擴散。本不該出現的內容，她卻要承受不應該存在的誤解與攻擊。這樣的傷害，是真實的。楊智伃說，對她而言，那不只是名譽的受損，而是在最努力、最拚命站在第一線為市民發聲的時候，被錯誤資訊波及，付出不該付出的代價。但她更在意的，「從來不只是我自己，我不希望有下一個楊智伃。」這篇失實報導，客觀上造成了在野之間不必要的對立，讓本應團結的力量被誤導、被撕裂；而在選舉關鍵時刻，錯誤訊息如果影響選民判斷，傷害的是整個社會對資訊的信任，是台灣民主最重要的根基。楊智伃遺憾表示，事發至今，《自由時報》只是在原連結中悄悄修改標題與內容，卻沒有任何公開說明。造成公開的傷害，卻沒有一句公開的道歉。彷彿只要悄悄改掉，一切就可以當作沒有發生。但民主社會不能這樣運作。新聞媒體不是沒有犯錯的可能，但面對錯誤，最基本的是誠實面對、清楚交代，而不是選擇對公眾沉默。「我必須嚴正呼籲，自由時報應該公開道歉，並對新聞倫理做出完整交代，我們也願意用最大善意接受，但善意不代表無限期等待。」許甫表示，今日早晨，他與新竹市副市長邱臣遠一同前往松山草埔市場向鄉親拜票，拜票期間，恰逢同選區的參選人楊智伃、李明璇等人也在同地活動。面對現場記者詢問對此事的看法，他當下的回覆非常明確：每一位參選人都非常優秀且努力，在選區內相遇實屬家常便飯，抱持平常心看待即可。許甫指出，不主動攻擊對手、欣賞競爭者的優點，向來是他的行事風格。他也十分慶幸，在松信選區的絕大多數參選人與民意代表，彼此都能秉持民主風度，維持良性的君子之爭。然而，他收到楊智伃傳來的《自由時報》即時報導，內容竟指稱雙方競爭掀起戰火、出現「隔空嗆聲」等情節。楊智伃第一時間便向我澄清絕無發表此類言論；經他仔細核對現場受訪畫面與逐字稿後，更確認真相是，採訪現場完完全全沒有這段問答與發言，更令人匪夷所思的是，經向媒體同業查證，該篇報導掛名的《自由時報》蔡姓記者，當時根本不在現場。許甫說，這類無中生有的假新聞，意圖極其明顯，無非是基於特定立場，刻意製造參選人之間的對立與矛盾。身為掌握社會公器的媒體與記者，竟不惜以「憑空捏造」的惡劣手法來達成政治目的，「簡直離譜至極！」這不僅踐踏了新聞專業，更徹底喪失了媒體應有的社會責任與誠信。身為政治工作者，他向來不畏懼公評，也願意以正面態度化解各種誤會。但他曾在媒體界服務長達 17 年，深知新聞倫理的底線；對於《自由時報》與該名蔡姓記者公然製造假新聞的行徑，他感到極度痛心且怒不可遏，絕對無法妥協與接受。許甫嚴正要求《自由時報》：「