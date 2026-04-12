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味全龍打線不受影響！隊長吉力吉撈·鞏冠因傷缺陣，不過繼隊友曾子祐昨（11）日敲出本季首轟後，李凱威今天也接到好手感，在二局上對決統一獅郭俊麟，打出一發兩分砲，也是跨賽季、相隔670天的全壘打。味全龍今天對決統一獅，二局上，獅隊先發投手郭俊麟解決一人後，投出四壞保送，將李展毅送上一壘，後李凱威上場，在1好1壞球數，鎖定第三顆球，打出右半邊全壘打，更是一支兩分砲，幫助味全2：0先馳得點。李凱威去年奪安打王、打擊率達3成，然而卻完全沒把球轟出牆，今年直到本月10日才打出本季首安，開季就遇低潮期，不過李凱威今天一掃陰霾，打出全壘打。這一打席不只是李凱威本季首轟，更是他跨賽季、670天後再度開轟。影片中，李凱威邊跑壘邊向觀眾致意，回到休息室與隊友一一擊掌。味全龍隊長吉力吉撈·鞏冠本月4日因「左膝後十字韌帶撕裂」，恐缺陣最多2個月，味全龍打線看似受到影響，不過如今隨李凱威手感回升、曾子祐昨天也在澄清湖棒球場擊出本季首轟，陽春砲幫忙搶分，球隊最後以12比0完封富邦悍將，味全龍打線整體有回穩趨勢。