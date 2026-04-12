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▲中鋼公司旗下棒線、電鍍鋅及熱軋酸洗鋼捲等3項重點產品，通過兩大國際平台EPD認證，展現中鋼接軌國際綠色供應鏈及綠色轉型的成果，期助力下游客戶提升國際綠色競爭力，並朝永續經營目標前進。。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司董事長黃建智說明該公司通過兩大國際平台EPD認證的情形。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司獲通過兩大國際平台EPD認證之殊榮。(圖／記者黃守作攝)

中鋼公司旗下棒線、電鍍鋅及熱軋酸洗鋼捲等3項重點產品於日前，通過兩大國際平台EPD認證，展現中鋼接軌國際綠色供應鏈及綠色轉型的成果，期助力下游客戶提升國際綠色競爭力，並朝永續經營目標前進。中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼公司為迎合產品環境資訊揭露趨勢，於去(114)年間，包括鋼板、熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅及電磁鋼捲等5大核心鋼材，率先取得UL Solution及The International EPD System兩大認證平台之第3類產品環境宣告(Environmental Product Declarations，簡稱EPD認證，並持續擴大綠色產品之布局。黃建智說，中鋼公司於日前，其所生產的棒線、電鍍鋅及熱軋酸洗鋼捲等3項重點產品，也通過UL Solution及The International EPD System兩大國際平台EPD認證，展現中鋼接軌國際綠色供應鏈及綠色轉型的成果，期助力下游客戶提升國際綠色競爭力，並朝永續經營目標前進。黃建智指出，隨著全球環境保護意識日益提升，各國產製產品之「碳足跡」或相關環境影響數值，不僅是客戶採購的關鍵指標，更成為跨入國際市場的關鍵通行證，而中鋼通過兩大國際平台EPD認證，該認識依據ISO 14025標準，透過產品生命週期評估(LCA)方法，針對產品自原料開採、製造、運輸、使用至棄置等各階段，逐一精算出對於臭氧層、酸雨、優氧化、氣候變遷等環境影響項目之數值，並經由第三方獨立公正單位驗證後公開揭露，讓下游採購者得以據此評估選用產品。黃建智並說，近年來，歐美國家及東南亞各國均針對鋼鐵產品的環保規範要求更趨嚴格，中鋼公司積極扣合國際綠色供應鏈趨勢，加速推動旗下各項鋼品之EPD認證作業。黃建智並指出，中鋼公司為落實產品環境資訊的透明化與精確性，乃根據ISO 14025標準，展開產製鋼材的環境足跡資料蒐集及分析，其中包括鋼板、熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅及電磁鋼捲等5大核心產品於去年10月率先取得UL Solutions與The International EPD System雙認證，認證範圍涵蓋建築結構、公共工程及馬達等關鍵應用領域。另為進一步強化綠色產品版圖，中鋼去年也隨即啟動棒線、電鍍鋅及熱軋酸洗鋼捲等3項核心產品之驗證作業，近日接獲兩大認證平台相繼通知取得認證聲明書，可全面強化下游螺絲螺帽、電子零件及汽車零組件等業者的綠色競爭力，有利在國際供應鏈競爭中爭取綠色商機。黃建智說，面對近年來鋼鐵市場景氣循環變動劇烈、地緣競爭及碳定價、碳關稅與碳中和等三碳挑戰，中鋼公司已全面啟動永續治理及行動方案，將持續深化ESG工作，攜手用鋼產業夥伴，共同在全球競爭下升級轉型，朝永續經營目標前進。