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勞動部長洪申翰日前證實，最快將在今年引進首批印度移工，消息一出引發討論，網路反對連署更在一天內達標。立委徐巧芯在臉書發文，痛批民進黨政府「敢做不敢當」，出事只會讓側翼洗地加造謠。她質疑，民進黨在總統大選期間，由賴清德多次指稱開放印度移工是「假消息」與「認知作戰」，結果當選後短短一個月就變臉簽署MOU，這種欺騙人民、先斬後奏的行徑，是引發民怨爆發的主因。網路流傳「印度移工是國民黨開放」的說法，徐巧芯列舉時程闢謠指出，2024年2月與印度政府簽署MOU的是民進黨政府，且當時行政院僅想送立法院「查照」了事。她指出，是國民黨團站在民意這邊堅持改為「審查」，並在6月由召委王育敏排定議程嚴審。徐巧芯直指，現場國民黨委員提案要求嚴格配套，民進黨委員卻提案要求加速，都有白紙黑字存檔，痛批綠營側翼將國民黨要求的嚴格條件說成是國民黨開放，簡直是「自欺欺人、國小閱讀測驗0分」。徐巧芯質疑，目前台灣失聯移工已高達8.5萬人，政府對於引進印度移工的人數、特定產業與管理配套說明不清，怒轟民進黨在面對質疑時，一邊護航引進沒問題，一邊又抹黑是國民黨開放，邏輯自我矛盾，認為民進黨與其發動側翼以「印度性犯罪比例其實比台男還低」、「北印度都是講英語的白人，誰反對誰就是歧視」等荒謬言論洗地，不如誠實面對失聯移工的管理難題，給民眾交代。