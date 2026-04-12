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周一、周二全台悶熱 注意36度以上高溫

▲今天至周二（4月14日），太平洋高壓籠罩台灣，全台晴到多雲、氣溫偏高，體感高溫悶熱。（圖／中央氣象署）

周三、周五各一波鋒面 北東變天轉涼

▲近期台灣受太平洋高壓影響，中南部天氣相當穩定，鋒面主要影響北部、東半部。（圖／中央氣象署）

辛樂克颱風轉強颱 路徑對台無影響

▲今年第4號颱風辛樂克（SINLAKU），今（12）日下午2時正式升級為「強烈颱風」。（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，未來一周天氣變化大，周二前（4月14日）各地晴朗酷熱，周三後（4月15日）受到鋒面影響，北部、東半部轉為濕涼不穩定，安排戶外活動或通勤時，要特別留意溫差劇烈波動、局部降雨帶來的影響；辛樂克颱風雖然已轉強颱，但對台灣並無影響。氣象署預報員張承傳指出，周一、周二全台維持晴朗穩定的天氣形態，各地高溫上看30度，近山區中午前後極易出現36度以上的高溫，尤其周一台東更有發生焚風的機率，午後山區雖有零星降雨機率，但整體而言紫外線偏強，外出務必做好防曬與補水工作。張承傳提及，天氣的分水嶺出現在周三，隨著微弱鋒面通過，北台灣氣溫明顯下降，桃園以北、東半部、恆春半島雲量增多，轉有局部短暫陣雨，雖然中南部天氣依然穩定，但北部、宜蘭白天天氣感受將由熱轉涼，與前幾日的高溫相比落差顯著。周四（4月16日）各地降雨稍微趨緩，雨區縮減至基隆北海岸、宜蘭一帶，西半部則恢復為多雲到晴，然而好天氣僅是短暫停歇，周五（4月17日）另一波微弱鋒面伴隨東北季風增強，北東地區、恆春半島將再度迎來短暫陣雨，中南部午後山區也有局部降雨。颱風動態方面，張承傳說明，辛樂克颱風今（12）日下午2時升級為強颱，目前還在關島東南東方海面上，路徑持續朝西北方移動，周二會逐漸往東北方轉向、遠離，由於整體活動範圍都在海面上，因此持續吸收能量，未來強度還會持續提升，暴風半徑也還有擴大趨勢。張承傳強調，辛樂克颱風路徑主要受到太平洋高壓導引，距離台灣約有2千多公里，離日本也有1千多公里，對台灣天氣沒有影響。