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保單外溢效果，男性好還是女性佳？根據南山人壽分析，外溢保單的保戶行為，願意參與健檢或提供健檢結果，取得保單現金回饋或保額增加的保戶，女性約占60%至65%，男性則只有35%至40%左右。不過，根據衛福部國民健康署2017年至2020年國民營養健康調查，20-64歲民眾代謝症候群盛行率為24.8%，相當於4人中就有1人罹患代謝症候群，男性盛行率30.4%高於女性盛行率19.7%，顯示男性代謝症候群風險較高，但健檢意願度卻又低於女性。高血壓、高血糖、高血脂、腰圍過粗、好的膽固醇不足，若5項中出現3項，即是罹患代謝症候群，國健署今年提醒國人，每年約有6.1萬人死於三高造成的相關疾病，約占總死亡人數的30%，顯示代謝症候群已成為國人健康首要大敵（註2），若要打贏代謝症候群，國健署呼籲除了要均衡飲食及規律運動外，更要定期作成人健檢，可及早發現三高問題，及早治療或控制。根據國健署2025年舉辦的逆轉代謝活動，逾5000人參加，透過運動、健康飲食等行動，有7成參與者至少可以改善一項指標，近4成可以改善3項以上，甚至有715人可成功擺脫代謝症候群。南山人壽在2020年推出的外溢保單，首創以5A指標作為回饋機制的依據，並依健檢結果的達標項目數，提供現金回饋比率1%到10%，藉以提醒保戶注意腰圍、血壓、血糖、血脂、好的膽固醇等5項代謝症候群警戒指標。南山人壽也揭露內部分析顯示，願意提供健檢資料的保戶中，有50%是5A指標全數達標，24%是達到4A標準，即外溢保單的確達到一定程度的促進保戶健康功能，其中，這些願意提供健檢結果的保戶中，65%是女性，35%是男性，7成以上都集中在30到59歲，其中30到49歲占55%~57%左右。另外，南山人壽亦有使用體位類型核驗增加保障額度的外溢回饋設計，在第一代的保障增額外溢設計中，以取得體位類型A++級為最佳，其次依序為A+以及A。其中，A++即各項健檢指標全數達標，可獲得最高的健康促進係數以供增加保障，其次的體位類型A+亦可享有保障增額回饋。後續隨著南山人壽健康險外溢保單化的推動，再推出更簡明區分A級與S級兩種體位類型的第二代保障增額外溢設計，其中各項健檢指標全數達標者體位類型為S級，可享有保障增額的外溢回饋。依據南山人壽外溢成效統計顯示，第一代保障增額外溢設計中，願意體檢且取得A++體位的占比約近2成，A+體位則逾25%以上；主力第二代的保障增額外溢商品中，願意體檢且取得S級體位類型的占比達31%，從數據顯現，有相當比例保戶願意透過保障增額的外溢機制以產生健康促進或自我檢視效果。進一步觀察性別與年齡分布，願意參加體檢的女性占60%，男性則占40%，30~49歲也是占逾5成，若是30到59歲則是占7成以上，南山人壽兩種外溢回饋方式，都是女性參與意願明顯高於男性。