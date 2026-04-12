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效力於日本職棒埼玉西武獅隊的台灣好手林安可，在今（12）日對戰千葉羅德海洋隊的比賽中，於延長賽10局下半擊出石破天驚的再見全壘打，這不僅是他旅日生涯的首支全壘打，更是幫助球隊取勝的關鍵一擊。賽後，西武獅隊友們展現出的親暱慶祝舉動，賣力為林安可開轟喝采，尤其是隊長源田壯亮在休息室瘋狂「備水」的慶祝畫面，讓台灣與日本網友紛紛稱：「安可真的是西武的至寶！」林安可今日的這一轟堪稱「怪物等級」。根據日職官網數據顯示，這發再見全壘打的擊球初速高達178.3公里（約111英哩），擊球仰角僅22度。這種低仰角的平射砲能直接飛越右外野大牆，全靠驚人的力量支撐。數據顯示，林安可今日的擊球初速甚至超越了大谷翔平同日在大聯盟敲出第4轟的數據（168.4公里）。林安可砲轟的對象還是去年在大聯盟出賽39場的洋投龍恩（Sam Long），證明其長打實力已具備大聯盟等級的水準。林安可敲出再見全壘打回到本壘時，西武獅全隊陷入瘋狂。有趣的是，轉播畫面捕捉到西武獅老大哥、明星游擊手源田壯亮，在林安可跑壘期間，竟然神情興奮且慌張地在休息室找水瓶，並一一分發給隊友。當林安可回到本壘後，源田與其他隊友一擁而上，源田更是一邊大笑一邊精準地朝林安可身上「潑水」祝福。這段充滿愛的畫面在網路瘋傳，日本網友紛紛留言：「源田笑咪咪配水的樣子太可愛了」、「西武全隊都好疼安可」、「謝謝台灣把林安可送來西武」。台灣網友也幽默解惑，表示台灣有「遇水則發」的說法，隊友們的潑水舉動不僅是祝賀，更預示著林安可未來的全壘打將會一發接一發。賽後林安可表現得相當謙虛，感謝隊友緊咬比分才讓他有逆轉的機會。而他在中職時期「打全壘打要跳舞」的哏也再度被網友提起，有球迷開玩笑說：「安可可能覺得在日本打轟不用被強迫跳舞，所以心情大好，揮棒特別有力。」