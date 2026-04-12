中華職棒「黃衫軍」中信兄弟開季9戰吞8敗，目前6連敗中，今（12）日持續作客桃園球場，踢館樂天桃猿，兄弟打線一改先前得點圈機會的打擊低潮，前3局得點圈4打數4安打，包含陳俊秀的3分砲與宋晟睿2分砲，「小可愛」江坤宇也貢獻1支陽春砲，前3局打完兄弟取得8：3領先。

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兄弟攻勢猛烈　陳俊秀、江坤宇、宋晟睿開轟

此役兄弟攻勢猛烈，首局岳政華觸身球上壘後，靠著推進上到二壘得點圈，黃韋盛先敲安，陳俊秀一棒炸裂3分砲，取得3：0領先。雖然在兄弟在2局下被追平比分，但3局上攻勢再起，江坤宇從艾菩樂（Tyler Eppler）手中敲出陽春砲，隨後陳俊秀、曾頌恩敲安，兄弟在兩出局後攻佔一、二壘，岳東華補上二壘安打，宋晟睿敲出2分砲，兄弟取得8：3領先。

賽前得點圈打擊率不到2成　今日前3局4打數4安打

值得一提的是，兄弟賽前得點圈打擊率僅1成79，此役的把握度卻非常高，前3局打完，得點圈4打數4安打，得點圈打擊率提升至2成19。

兄弟打擊策略教練西田明央賽前受訪時指出，球隊有針對對手擬定對策並持續執行，「目前的結果雖然還不能說是好結果，但為了不讓每位選手感受到過大的個人壓力，我們會以團隊的方式去爭取分數，我也會持續支持選手來減輕他們的心理壓力。」


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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...